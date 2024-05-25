Известно, что мужчине 58 лет, он с Волыни. За время недомогания успел побывать в клиниках разных городов, прошел различные обследования, но точного диагноза установить медики не могли, как и нормализовать температуру тела.

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В конце концов, пациент попал во львовскую инфекционную больницу.

"Мы провели тщательно обследовали пациента: сделали рентген, УЗИ и другие обследования, но не увидели никаких причин для такого состояния пациента. Тогда решили сделать пункцию и обнаружили, что у него есть вирусный менингоэнцефалит (воспаление головного мозга). Далее провели обследование на все возможные вирусы: герпес, цитомегаловирусы, а также сделали обследование на боррелии. Результат обследования крови на боррелии пришел положительный", – рассказала врач-инфекционист Ирина Пестушко.

Наконец известен диагноз

Мужчине поставили диагноз: нейроборрелиоз – поражение центральной нервной системы и назначили соответствующее лечение. После курса лечения у мужчины упала температура до нормальных показателей. Сейчас пациента уже выписали, он чувствует себя хорошо.

Отмечают, что мужчина никак не связывал свое состояние с укусом клеща, ведь характерной для укуса эритемы на теле не видел.

Осложнения после укуса клеща

По словам врача, после укуса клеща нейроборрелиоз диагностируют нечасто, последний случай нейроборрелиоза был примерно 5 лет назад.

К слову, укус клеща может вызвать также болезнь Лайма – инфекционное заболевание, которое может иметь хроническое или острое течение и поражать сердце, суставы, нервную систему и кожные покровы.

Риск заражения болезнью Лайма, как говорят врачи, зависит от длительности присасывания. Если клещ был на теле менее суток, вероятность инфицирования довольно мала, однако после 3 суток – почти гарантирована.