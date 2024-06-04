Об этом свидетельствует статистика Института общественного здоровья THL.

Смотрите также Во Львове родилась девочка-богатырка: вес удивил даже опытных врачей

Количество абортов среди всех подростков в возрасте 19 лет и младше сократилось на 66% до 722 в 2023 году; с 2144 в 2000 году. Кроме того, среди подростков до 18 лет падение было еще более резким – 78% за тот же период.

Бесплатные контрацептивы

В 1990-х годах количество абортов среди женщин в возрасте до 20 лет в Финляндии достигло максимальных показателей. Поэтому было решено ввести безрецептурный отпуск противозачаточных таблеток с 15 лет и обязательное сексуальное образование во всех школах.

"Со второй половины 2010-х годов на снижение количества абортов среди молодежи также повлияло введение бесплатной контрацепции в регионах социального обеспечения", – говорится в отчете THL.

При этом за последние два десятилетия значительно меньше снизилось количество абортов среди финских женщин разного возраста, хотя их количество несколько возросло в период 2022 – 2023 годов – на 2,9%.

Доступность к возможности абортов

С сентября 2023 года в стране перестали требовать от женщин указывать причину для аборта, сделав его доступным в течение первых 12 недель беременности.

В то же время аналитики считают, что слишком рано делать выводы о том, повлияет ли законодательное изменение, вступившее в силу в прошлом году, на количество абортов.