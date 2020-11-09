Від сьогодні, 9 листопада 2020 року, українські лікарні не проводитимуть планові операції. Вони перейдуть лише на лікування ургентних хворих та пацієнтів з COVID-19.

Членкиня комітету з питань здоров'я нації та депутатка від фракції "Слуга народу" Лада Булах зазначила, що таке рішення влади – не нове. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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За її словами, таке ж рішення міністерство й уряд приймали під час жорсткого карантину навесні 2020 року, який тривав до червня. Тільки після завершення цього карантину відновився процес надання медичної допомоги та планових хірургічних втручань.

Я вважаю це рішення цілком обґрунтоване,

– зазначила нардепка.

Головне завдання рішення

Вона ствердила, що головне завдання рішення – це не обмежити українців в їхньому праві на охорону здоров'я та отримання медичної допомоги під час планових операцій. Його прийняли для резерву ліжкомісць та захисту лікарів і медсестер для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

Низка обстежень

За словами Булах, люди, які теоретично мають бути підготовленими до планової операції, проходять низку додаткових медичних обстежень. Вони перебувають в організованих соціальних колективах (стаціонарах та поліклініках) і наражаються отримати додаткову інфекцію.

"Нам треба зменшити навантаження на лікарів, хоча б такими обмеженнями", – сказала депутатка.

Важливо! За результатами нарад під керівництвом президента та заступника глави ОПУ з главами ОДА головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення COVID-19. Відтак, клініки припиняють проведення планових операцій.

Хірургічне втручання

Також вона ствердила, що безпосередньо лікар приймає рішення, чи потрібно пацієнту хірургічне втручання і чи може пацієнт зачекати з операцією. Це потрібно для того, щоб він не ускладнив перебіг свого захворювання.

Членкиня комітету з питань здоров'я нації додала: "Якщо медичні заходи не вжити вчасно, то, на жаль, епідемія розтягнеться на місяці й ми констатуватимемо збільшення смертності".