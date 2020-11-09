С сегодняшнего дня, 9 ноября 2020 года, украинские больницы не будут проводить плановые операции. Они перейдут только на лечение ургентных больных и пациентов с COVID-19.

Член комитета по вопросам здоровья нации и депутат от фракции "Слуга народа" Лада Булах отметила, что такое решение власти – не новое. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

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По ее словам, такое же решение министерство и правительство принимали во время жесткого карантина весной 2020 года, который длился до июня. Только после завершения этого карантина возобновился процесс оказания медицинской помощи и плановых хирургических вмешательств.

Я считаю, это решение вполне обоснованное,

- отметила нардеп.

Главная задача решения

Она утвердила, что главное решение задачи – это не ограничить украинцев в их праве на охрану здоровья и получение медицинской помощи во время плановых операций. Его приняли для резерва койкомест и защиты врачей и медсестер для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Ряд обследований

По словам Булах, люди, которые теоретически должны быть подготовлены к плановой операции, проходят ряд дополнительных медицинских обследований. Они находятся в организованных социальных коллективах (стационарах и поликлиниках) и подвергаются опасности получить дополнительную инфекцию.

"Нам надо уменьшить нагрузку на врачей, хотя бы такими ограничениями", – сказала депутат.

Важно! По результатам совещаний под руководством президента и заместителя главы ОПУ с главами ОГА главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение COVID-19. Следовательно, клиники прекращают проведение плановых операций.

Хирургическое вмешательство

Также она утвердила, что непосредственно врач принимает решение, нужно ли пациенту хирургическое вмешательство и может ли пациент подождать с операцией. Это нужно для того, чтобы он не осложнил течение своего заболевания.

Член комитета по вопросам здоровья нации добавила: "Если медицинские меры не принять вовремя, то, к сожалению, эпидемия растянется на месяцы, и мы констатируем увеличение смертности".