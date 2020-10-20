Американські фахівці зуміли повністю відновити зорові функції сітківки піддослідних мишей з вродженою ретинопатією.

Вчені з Каліфорнійського університету в Ірвайні продемонстрували потенціал технології генного редагування CRISPR у всій красі, повідомляє ScienceDaily.

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Науковці провели попереднє дослідження на піддослідних мишах. За допомогою технології генного редагування CRISPR їм далося виправити мутації, які викликали вроджені захворювання сітківки у тварин. Так, фахівці відновили їхній мишей до норми.

CRISPR – що це? Нова технологія з широким спектром дії. Особливою її перевагою є можливість редагування або видалення ушкодженої ділянки з ДНК.

Наші результати демонструють найбільш успішне на сьогодні позбавлення від сліпоти за допомогою генного редагування,

– заявив професор Кшиштоф Пальцевский.

Вроджені патології сітківки – група захворювань, викликані мутаціями у понад 250 генах. Раніше ніяких методів лікування для таких патологій не існувало, але нещодавно у США схвалили першу терапію для лікування амавроза Лебера за допомогою CRISPR.

Амавроза Лебера – це поширена форма спадкового захворювання сітківки, що викликається мутацією гена. Патологічний ген не дає організму змогу виробляти білок, який перетворює світло в сигнали для мозку (тим самим забезпечуючи зір).

Вчені з Ірвайну виправили деякі недоліки системи генетичних ножиць, які лише нещодавно почали використовувати у сучасній терапії. Фахівцям вдалося акуратно і передбачувано виправити точкові мутації та звели до мінімуму небажані побічні ефекти.

На прикладі мишей з патогенною мутацією гена Rpe65 науковці успішно продемонстрували терапевтичний потенціал генного редагування при спадкових захворювань сітківки, які приводять до сліпоти.