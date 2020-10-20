Американские специалисты сумели полностью восстановить зрительные функции сетчатки подопытных мышей с врожденной ретинопатией.

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне продемонстрировали потенциал технологии генного редактирования CRISPR во всей красе, сообщает ScienceDaily.

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Ученые провели предварительное исследование на подопытных мышах. С помощью технологии генного редактирования CRISPR им удалось исправить мутации, которые вызвали врожденные заболевания сетчатки у животных. Так, специалисты восстановили зрение у мышей до нормы.

CRISPR – что это? Новая технология с широким спектром действия. Особым ее преимуществом является возможность редактирования или удаления поврежденного участка из ДНК.

Наши результаты демонстрируют наиболее успешное на сегодня избавление от слепоты с помощью генного редактирования,

– заявил профессор Кшиштоф Пальцевский.

Врожденные патологии сетчатки – группа заболеваний, вызванных мутациями в более 250 генах. Ранее никаких методов лечения для таких патологий не существовало, но недавно в США одобрили первую терапию для лечения амавроза Лебера с помощью CRISPR.

Амавроза Лебера – это распространенная форма наследственного заболевания сетчатки, вызываемого мутацией гена. Патологический ген не позволяет организму вырабатывать белок, который преобразует свет в сигналы для мозга (тем самым обеспечивая зрение).

Ученые из Ирвайна исправили некоторые недостатки системы генетических ножниц, которые только недавно начали использовать в современной терапии. Специалистам удалось аккуратно и предсказуемо исправить точечные мутации и свели к минимуму нежелательные побочные эффекты.

На примере мышей с патогенной мутацией гена Rpe65 ученые успешно продемонстрировали терапевтический потенциал генного редактирования при наследственных заболеваний сетчатки, которые приводят к слепоте.