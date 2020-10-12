12 жовтня щорічно відзначається Всесвітній день боротьби з артритом. Що відомо про больові відчуття в суглобах і хребті, які виникають симптоми і як лікувати артрит – читайте у матеріалі.

Що таке артрит

Артрит – запалення суглобів. Патологія найчастіше розвивається у 30 років і старше. Зазвичай цим страждають частіше жінки.

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Симптоми артриту

Біль в уражених суглобах;

Утруднення рухів в уражених суглобах;

Набряк і почервоніння області навколо суглоба;

Деформація суглоба;

Хрускіт і дискомфорт при русі в суглобі;

Низька стійкість уражених ділянок до фізичного навантаження.



Симптоми артриту / Фото: Getty Images

Артрит буває наступних видів:

Ревматоїдний артрит – хронічне запалення суглобів кінцівок, зазвичай кистей і стоп. Патологія характеризується скутістю, набряклістю, гіпертермією, больовим синдромом. При патології в області суглобів можна виявити підшкірні вузлики. Для діагностування призначається рентген і аналізи.

Реактивний артрит розвивається як реакція на інфекцію, наприклад, у статевих органах, в сечовій системі або ШКТ. Зазвичай він з'являється через 14-28 днів після зараження. Причиною нерідко є генетична схильність. Захворіти може людина і до 20 років.

Остеоартрит повільно розвивається. Ним страждають майже 50% старших людей за 60 років і практично всі старші за 80 років. Причиною остеоартриту може бути ожиріння, травма, спадковість.

Псоріатичний артрит відбувається тоді, коли суглоби запалюються у пацієнтів з псоріазом. Суглоби вражаються не симетрично і набрякають.

Подагричний артрит – один з видів запальної поразки суглобів, вражаються дрібні суглоби. Захворюють в основному чоловіки віком від 25 до 50 років.

Ревматичний артрит – патологія, яка характеризується серйозним запальним процесом синовіальної оболонки суглобів. При прояві цього виду захворювання діагностують і ревмокардит, оскільки спостерігаються проблеми і в серцево-судинній системі.

Ювенільний артрит – хронічне запалення суглобів у дітей до 16 років, яке нерідко закінчується інвалідизацією.

Інфекційний або септичний артрит – складна патологія, що вражає суглоби, яка супроводжується високою температурою, болями, ознобом, скутістю пошкоджених суглобів, набряклістю і ушкодженням.

Гнійний артрит є запаленням суглоба з гнійним накопиченням через попадання в область суглоба збудника процесу за допомогою травми, поранень, колотих і різаних побутових травм.

Травматичний артрит – запалення в області суглоба, яке зумовлене травмою: забиття, розтягування, розриви зв'язок та інші закриті травми тощо.

Причини виникнення артриту

Причинами виникнення артриту можуть бути травми і пошкодження суглобів, фізичні перевантаження, різні інфекційні захворювання, порушення обміну речовин, переохолодження, алергія та спадкова схильність. До прикладу:

туберкульоз;

бруцельоз;

подагра;

травми суглобів;

гепатит;

ревматична хвороба;

псоріаз;

лімфогранулематоз;

системна червона вовчанка;

гемахроматоз тощо.

Діагностика артриту

Поставити попередній діагноз можна за симптомами. Однак лікар має зрозуміти причини ураження суглобів. Це вимагає інструментальних і лабораторних методів діагностики. Для уточнення діагнозу застосовуються:

Ультразвукове дослідження;

Рентгенографія;

Комп'ютерна томографія;

Серологічне дослідження крові;

Біохімічне дослідження крові;

Взяття проб тканин з уражених ділянок.



Діагностика артриту / Фото: Getty Images

Лікування хвороби

Для лікування артриту слід усунути причину, яка викликає розвиток захворювання. Також хворий потребує забезпечення гідної якості життя, і заходи лікування спрямовані на усунення наявних у нього наслідків ураження суглобів. Дана терапія однакова для всіх варіантів захворювання і включає в себе:

Протизапальні препарати;

Знеболюючі засоби;

Препарати штучної суглобової рідини;

При порушенні функції великих суглобів – заміна цих суглобів штучними протезами;

Хірургічна корекція деформацій дрібних суглобів.

Зауважимо, що при артриті слід дотримуватися дієти. Вона повинна бути повноцінною і обов’язково включати свіжі овочі та фрукти, рибу, олії рапсу, льону, а також багато рідини – не менше 1,5 літрів води в день.

Профілактика артриту

Лікарі рекомендують вести активний спосіб життя з достатніми фізичними навантаженнями. Крім того, варто подбати про спеціаотек взуття, якщо ви займаєтесь бігом чи ходьбою, щоб зменшити навантаження на суглоби і ризик їх пошкодження.

Також необхідно вчасно лікувати інфекційні та запальні захворювання.