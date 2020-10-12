2 октября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с артритом. Что известно о болевых ощущениях в суставах и позвоночнике, какие возникают симптомы и как лечить артрит – читайте в материале.

Что такое артрит

Артрит – воспаление суставов. Патология чаще всего развивается в 30 лет и старше. Обычно этим страдают чаще женщины.

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Симптомы артрита

Боль в пораженных суставах;

Затруднение движений в пораженных суставах;

Отек и покраснение области вокруг сустава;

Деформация сустава;

Хруст и дискомфорт при движении в суставе;

Низкая устойчивость пораженных участков к физической нагрузке.



Симптомы артрита / Фото: Getty Images

Артрит бывает следующих видов:

Ревматоидный артрит – хроническое воспаление суставов конечностей, обычно кистей и стоп. Патология характеризуется скованностью, отечностью, гипертермией, болевым синдромом. При патологии в области суставов можно выявить подкожные узелки. Для диагностирования назначается рентген и анализы.

Реактивный артрит развивается как реакция на инфекцию, например, в половых органах, в мочевой системе или ЖКТ. Обычно он появляется через 14-28 дней после заражения. Причиной нередко является генетическая предрасположенность. Заболеть может человек и до 20 лет.

Остеоартрит медленно развивается. Им страдают почти 50% старших людей за 60 лет и практически все старше 80 лет. Причиной остеоартрита может быть ожирение, травма, наследственность.

Псориатический артрит происходит, когда суставы воспаляются у пациентов с псориазом. Суставы поражаются не симметрично и отекают.

Подагрический артрит – один из видов воспалительного поражения суставов, поражаются мелкие суставы. Болеют в основном мужчины в возрасте от 25 до 50 лет.

Ревматический артрит – патология, характеризующаяся серьезным воспалительным процессом синовиальной оболочки суставов. При проявлении этого вида заболевания диагностируют и ревмокардит, поскольку наблюдаются проблемы и в сердечно-сосудистой системе.

Ювенильный артрит – хроническое воспаление суставов у детей до 16 лет, которое нередко заканчивается инвалидизацией.

Инфекционный или септический артрит – сложная патология, которая поражает суставы, которая сопровождается высокой температурой, болями, ознобом, скованностью поврежденных суставов, отечностью и повреждением.

Гнойный артрит является воспалением сустава с гнойным накоплением из-за попадания в область сустава возбудителя процесса с помощью травмы, ранений, колотых и резаных бытовых травм.

Травматический артрит – воспаление в области сустава, которое обусловлено травмой: ушибы, растяжения, разрывы связок и другие закрытые травмы и тому подобное.

Причины возникновения артрита

Причинами возникновения артрита могут быть травмы и повреждения суставов, физические перегрузки, различные инфекционные заболевания, нарушение обмена веществ, переохлаждение, аллергия и наследственная предрасположенность. К примеру:

туберкулез;

бруцеллез;

подагра;

травмы суставов;

гепатит;

ревматическая болезнь;

псориаз;

лимфогранулематоз;

системная красная волчанка;

гемахроматоз и др.

Диагностика артрита

Поставить предварительный диагноз можно по симптомам. Однако врач должен понять причины поражения суставов. Это требует инструментальных и лабораторных методов диагностики. Для уточнения диагноза применяются:

Ультразвуковое исследование;

Рентгенография;

Компьютерная томография;

Серологическое исследование крови;

Биохимическое исследование крови;

Взятие проб тканей с пораженных участков.



Диагностика артрита / Фото: Getty Images

Лечение болезни

Для лечения артрита следует устранить причину, которая вызывает развитие заболевания. Также больной нуждается в обеспечении достойного качества жизни, и меры лечения направлены на устранение имеющихся у него последствий поражения суставов. Данная терапия одинакова для всех вариантов заболевания и включает в себя:

Противовоспалительные препараты;

Обезболивающие средства;

Препараты искусственной суставной жидкости;

При нарушении функции крупных суставов – замена этих суставов искусственными протезами;

Хирургическая коррекция деформаций мелких суставов.

Заметим, что при артрите следует придерживаться диеты. Она должна быть полноценной и обязательно включать свежие овощи и фрукты, рыбу, масла рапса, льна, а также много жидкости – не менее 1,5 литров воды в день.

Профилактика артрита

Врачи рекомендуют вести активный образ жизни с достаточными физическими нагрузками. Кроме того, стоит позаботиться о специальной обуви, если вы занимаетесь бегом или ходьбой, чтобы уменьшить нагрузку на суставы и риск их повреждения.

Также необходимо вовремя лечить инфекционные и воспалительные заболевания.