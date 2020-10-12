Что такое артрит: симптомы и лечение
2 октября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с артритом. Что известно о болевых ощущениях в суставах и позвоночнике, какие возникают симптомы и как лечить артрит – читайте в материале.
Что такое артрит
Артрит – воспаление суставов. Патология чаще всего развивается в 30 лет и старше. Обычно этим страдают чаще женщины.
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Симптомы артрита
- Боль в пораженных суставах;
- Затруднение движений в пораженных суставах;
- Отек и покраснение области вокруг сустава;
- Деформация сустава;
- Хруст и дискомфорт при движении в суставе;
- Низкая устойчивость пораженных участков к физической нагрузке.
Симптомы артрита / Фото: Getty Images
Артрит бывает следующих видов:
Ревматоидный артрит – хроническое воспаление суставов конечностей, обычно кистей и стоп. Патология характеризуется скованностью, отечностью, гипертермией, болевым синдромом. При патологии в области суставов можно выявить подкожные узелки. Для диагностирования назначается рентген и анализы.
Реактивный артрит развивается как реакция на инфекцию, например, в половых органах, в мочевой системе или ЖКТ. Обычно он появляется через 14-28 дней после заражения. Причиной нередко является генетическая предрасположенность. Заболеть может человек и до 20 лет.
Остеоартрит медленно развивается. Им страдают почти 50% старших людей за 60 лет и практически все старше 80 лет. Причиной остеоартрита может быть ожирение, травма, наследственность.
Псориатический артрит происходит, когда суставы воспаляются у пациентов с псориазом. Суставы поражаются не симметрично и отекают.
Подагрический артрит – один из видов воспалительного поражения суставов, поражаются мелкие суставы. Болеют в основном мужчины в возрасте от 25 до 50 лет.
Ревматический артрит – патология, характеризующаяся серьезным воспалительным процессом синовиальной оболочки суставов. При проявлении этого вида заболевания диагностируют и ревмокардит, поскольку наблюдаются проблемы и в сердечно-сосудистой системе.
Ювенильный артрит – хроническое воспаление суставов у детей до 16 лет, которое нередко заканчивается инвалидизацией.
Инфекционный или септический артрит – сложная патология, которая поражает суставы, которая сопровождается высокой температурой, болями, ознобом, скованностью поврежденных суставов, отечностью и повреждением.
Гнойный артрит является воспалением сустава с гнойным накоплением из-за попадания в область сустава возбудителя процесса с помощью травмы, ранений, колотых и резаных бытовых травм.
Травматический артрит – воспаление в области сустава, которое обусловлено травмой: ушибы, растяжения, разрывы связок и другие закрытые травмы и тому подобное.
Причины возникновения артрита
Причинами возникновения артрита могут быть травмы и повреждения суставов, физические перегрузки, различные инфекционные заболевания, нарушение обмена веществ, переохлаждение, аллергия и наследственная предрасположенность. К примеру:
- туберкулез;
- бруцеллез;
- подагра;
- травмы суставов;
- гепатит;
- ревматическая болезнь;
- псориаз;
- лимфогранулематоз;
- системная красная волчанка;
- гемахроматоз и др.
Диагностика артрита
Поставить предварительный диагноз можно по симптомам. Однако врач должен понять причины поражения суставов. Это требует инструментальных и лабораторных методов диагностики. Для уточнения диагноза применяются:
- Ультразвуковое исследование;
- Рентгенография;
- Компьютерная томография;
- Серологическое исследование крови;
- Биохимическое исследование крови;
- Взятие проб тканей с пораженных участков.
Диагностика артрита / Фото: Getty Images
Лечение болезни
Для лечения артрита следует устранить причину, которая вызывает развитие заболевания. Также больной нуждается в обеспечении достойного качества жизни, и меры лечения направлены на устранение имеющихся у него последствий поражения суставов. Данная терапия одинакова для всех вариантов заболевания и включает в себя:
- Противовоспалительные препараты;
- Обезболивающие средства;
- Препараты искусственной суставной жидкости;
- При нарушении функции крупных суставов – замена этих суставов искусственными протезами;
- Хирургическая коррекция деформаций мелких суставов.
Заметим, что при артрите следует придерживаться диеты. Она должна быть полноценной и обязательно включать свежие овощи и фрукты, рыбу, масла рапса, льна, а также много жидкости – не менее 1,5 литров воды в день.
Профилактика артрита
Врачи рекомендуют вести активный образ жизни с достаточными физическими нагрузками. Кроме того, стоит позаботиться о специальной обуви, если вы занимаетесь бегом или ходьбой, чтобы уменьшить нагрузку на суставы и риск их повреждения.
Также необходимо вовремя лечить инфекционные и воспалительные заболевания.