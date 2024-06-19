Нове дослідження впливу кава

Команда фахівців з Університету Сучжоу провела аналіз даних, зібраних у рамках американської програми National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), яка проводиться кожні два роки й охоплює обстеження та анкетування для оцінки здоров'я та харчування американців.

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Вивчивши інформацію більш ніж про 10 тисяч учасників за період з 2007 по 2018 роки, вчені виявили зв'язок між тривалістю сидіння та вживанням кави з ризиком смерті від усіх причин та серцево-судинних захворювань. У ході спостережень, які могли тривати до 13 років, було зареєстровано 945 випадків смерті, зокрема 284 від серцево-судинних захворювань.

Кава знижує ризик смерті

Результати показали, що тривале сидіння понад 8 годин на день збільшує ризик смерті. Однак у тих, хто регулярно пив каву (понад дві чашки на день), цей ризик знижувався на 33% і 54% відповідно. Для людей, які не вживають кави та проводять за сидінням 6 і більше годин, ймовірність смерті була майже в 1,6 раза вищою, ніж у тих, хто пив каву і сидів менше ніж 6 годин.

Це дослідження підтверджує шкоду сидячого способу життя та корисні властивості кави. Вчені підкреслюють, що кава є складною сполукою та потребує подальшого вивчення.

Раніше вчені виявили, що вживання кави може знижувати ризик розвитку діабету другого типу, а також корелювати зі зменшенням ризику смерті протягом семирічного періоду, незалежно від того, чи вживається кава з цукром, чи без.