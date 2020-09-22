Проєкт Virobnik.ua дозволяє за допомогою одного лише смартфона за хвилину побачити як, в яких умовах та з чого створювався харчовий продукт. Він стартує 19 жовтня 2020 року.

Як стало відомо, проєкт запустив на своєму сайті зворотний лічильник, після закінчення якого і стартує проєкт. За підрахунками журналістів, проєкт має запуститися 19 жовтня. Про це повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Натхненник Virobnik.ua: Ми пропонуємо українцям побачити правду про продукти харчування

Як повідомлялося раніше, він вже працює у тестовому режимі. Так за допомогою QR-коду можна подивитися, як створюються підгузки українського виробництва. Учасниками проєкт стали як крафтові виробництва, так і інтернаціональні корпорації.

Лічильник до старту проєкту / Скриншот 24 каналу

Зазначається, що ніхто не призначає "хороших" чи "поганих" виробників. Натомість їх запрошують показати своє виробництво, а українцям подивитися і самим вирішити – купувати такий товар чи ні.

Ви берете потрібний вам продукт з полиці магазину і просто наводите камеру смартфона на QR-код. Перед вами одразу з'явиться ролик. За мить ви дізнаєтеся про продукт досить, щоб зробити свій вибір,

– зазначили творці проєкту.

За словами натхненника проєкту Віталія Єрмака, скористатися сервісом можна ще одним способом: перейти на сайт і там в пошуковому рядку написати ім'я товару.

"Наші дослідження показали, що люди з повагою ставляться до того факту, що бренд готовий показати своє виробництво. А це вже великий плюс і довіра. А також зниження рівня стресу для українців при купівлі продуктів", – заявив Віталій Єрмак.

Детальніше про проєкт дивіться у відео: