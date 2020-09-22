Проект Virobnik.ua позволяет с помощью одного лишь смартфона за минуту увидеть как, в каких условиях и из чего создавался пищевой продукт. Он стартует 19 октября 2020.

Как стало известно, проект запустил на своем сайте обратный счетчик, по истечении которого и стартует проект. По подсчетам журналистов, проект должен запуститься 19 октября. Об этом сообщает 24 канал.

Обратите внимание Вдохновитель Virobnik.ua: Мы предлагаем украинцам увидеть правду о продуктах питания

Как сообщалось ранее, он уже работает в тестовом режиме. Так с помощью QR-кода можно посмотреть, как создаются подгузники украинского производства. Участниками проекта стали как крафтовые производства, так и интернациональные корпорации.



Счетчик до старта проекта / Скриншот 24 канала

Отмечается, что никто не назначает "хороших" или "плохих" производителей. Зато их приглашают показать свое производство, а украинцам посмотреть и самим решить – покупать такой товар или нет.

Вы берете нужный вам продукт с полки магазина и просто наводите камеру смартфона на QR-код. Перед вами сразу появится ролик. Через мгновение вы узнаете о продукте достаточно, чтобы сделать свой выбор,

– отметили создатели проекта.

По словам вдохновителя проекта Виталия Ермака, воспользоваться сервисом можно еще одним способом: перейти на сайт и там в поисковой строке написать имя товара.

"Наши исследования показали, что люди с уважением относятся к тому факту, что бренд готов показать свое производство. А это уже большой плюс и доверие. А также снижение уровня стресса у украинцев при покупке продуктов", – заявил Виталий Ермак.

Подробнее о проекте смотрите в видео: