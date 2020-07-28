Всебічний огляд даних про вакцини за 20-річний період показує, що вони надзвичайно безпечні. Їх можна одним з найбільших досягнень сучасної медицини.

Дослідження опублікували у науковому журналі Annals of Internal Medicine.

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Вакцини вважаються одним з найбільших досягнень сучасної суспільної охорони здоров'я, рятуючи мільйони життів і практично повністю усуваючи такі поширені захворювання, як епідемічний паротит, кір і поліомієліт.

Нинішня пандемія COVID-19 є нагадуванням про життя із заразними інфекційними захворюваннями без ефективної вакцини.

Безпека вакцинації

Вчені з Тель-Авівського медичного центру ім. Сураські вивчили інструкції вакцин, які були схвалені FDA в період з січня 1996 року по грудень 2015 року.

Автори зібрали сотні тисяч звітів з Системи звітності про побічні ефекти вакцини (VAERS) FDA після сотень мільйонів введених вакцин для дослідження. Вони виявили 58 змін в інструкціях після схвалення, вони пов'язані з 25 вакцинами.

Найбільш поширеною проблемою безпеки було обмеження вакцинації для певних груп населення, таких як пацієнти з ослабленим імунітетом або недоношених дітей, алергічною дією.

Дослідники підкреслюють, що вакцинація повинна залишатися головною стратегією суспільної охорони здоров'я.