Виявляється, що вакцинація проти грипу може бути корисною не лише для профілактики цього захворювання, а й для профілактики хвороби Альцгеймера.

Згідно з двома окремими дослідженнями, представленими на Міжнародній конференції Асоціації Альцгеймера, вакцинація проти грипу та пневмококової інфекції може знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера, повідомляє CNN.

Варто знати Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи

Вчені пояснили, що регулярна вакцинація, а особливо з раннього віку, допомагає запобігти вірусним інфекціям, які можуть спричинити каскадний вплив на імунну систему та запальні шляхи.

Ці вірусні інфекції можуть спровокувати когнітивний спад, пов'язаний з Альцгеймером,

– йдеться в повідомленні.

Експерти зазначили, що необхідно провести більше досліджень, аби встановити взаємозв'язок між вакцинацією та зниженим ризиком розвитку Альцгеймера.

Варто знати: ліків проти хвороби Альцгеймера (поки що не існує. Але, згідно з дослідженням, певні ключові фактори життя знижують її ризики, зокрема: правильний сон, здорове харчування та фізичні навантаження.

Два дослідження демонструють обнадійливі результати

Під час першого дослідження оглянули дані про понад 9000 пацієнтів США віком старше 60 років.

Вчені виявили, що одна вакцинація проти грипу була пов'язана зі зниженням захворюваності на Альцгеймера на 17%. У тих, хто робив щеплення неодноразово, спостерігалося додаткове зниження захворюваності на 13%.

Натомість захист виявився найсильнішим серед тих людей, які вакцинувалися у дещо молодшому віці, наприклад, не у 70, а у 60 років.



Спосіб життя пов'язаний з ризиком розвитку хвороби Альцгеймера / Фото: learnworlds.com

Друге дослідження вивчало зв'язки між вакциною проти пневмококової інфекції, щепленням від грипу та ризиком розвитку хвороби Альцгеймера.

Було проаналізовано анамнези понад 5000 людей віком старше 65 років, які брали участь у Дослідженні про серцево-судинну систему здоров’я.

Деякі учасники мали відомий генетичний фактор ризику розвитку хвороби Альцгеймера: алельні гени rs2075650 G в гені TOMM40. Його також пов'язують з підвищеним ризиком розвитку депресії.

Дослідники виявили, що щеплення проти пневмококової інфекції у віці від 65 до 75 років знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера на 25-30%. Однак найбільше ризики знижувались у тих людей, які не мали шкідливого гена. Вакцинація знижувала ризик розвитку виникнення Альцгеймера серед таких пацієнтів на 40%.