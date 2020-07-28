Всесторонний обзор данных о вакцинах за 20-летний период показывает, что они очень безопасны. Их можно считать одним из крупнейших достижений современной медицины.

Исследование опубликовали в научном журнале Annals of Internal Medicine.

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Вакцины считаются одним из крупнейших достижений современного общественного здравоохранения, спасая миллионы жизней и практически полностью устраняя такие распространенные заболевания, как эпидемический паротит, корь и полиомиелит.

Нынешняя пандемия COVID-19 является напоминанием о жизни с заразными инфекционными заболеваниями без эффективной вакцины.

Безопасность вакцинации

Ученые из Тель-Авивского медицинского центра им. Сураски изучили инструкции вакцин, которые были одобрены FDA в период с января 1996 года по декабрь 2015 года.

Авторы собрали сотни тысяч отчетов из Системы отчетности о побочных эффектах вакцины (VAERS) FDA после сотен миллионов введенных вакцин для исследования. Они обнаружили 58 изменений в инструкциях после одобрения, они связаны с 25 вакцинами.

Наиболее распространенной проблемой безопасности было ограничение вакцинации для определенных групп населения, таких как пациенты с ослабленным иммунитетом или недоношенных детей, аллергическим действием.

Исследователи подчеркивают, что вакцинация должна оставаться главной стратегией общественного здравоохранения.