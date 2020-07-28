Прорив у лікуванні коронавірусу: препарат, який зупиняє розвиток ускладнень
Новий метод лікування знижує ризик виникнення ускладнення у випадку інфікування SARS-CoV-2. Препарат довів свою ефективність, його випробували у Великій Британії.
Компанія Synairgen пропонує новий тип терапії COVID-19, а саме використання білка під назвою інтерферон бета, який виробляє організм, коли бореться з вірусною інфекцією, пише BBC.
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Принцип лікування білком інтерферон бета
Білок штучно вводять безпосередньо у легені пацієнтів з коронавірусом за допомогою небулайзера, як стимул імунній відповіді організму.
Терапія вже довела свою ефективність – вона на 79% зменшує вірогідність, що у пацієнта виникнуть ускладнення, які вимагають вентиляції легень.
Пацієнти мали у два-три рази більше шансів покращити самопочуття настільки, щоб хвороба не перешкоджала повсякденній діяльності.
Під час тестування терапії, у пацієнтів спостерігали значні переваги методу, у них зменшилось відчуття задухи.
Крім того, середній час перебування в лікарні пацієнтів, які отримували новий препарат, скоротився на третину – зменшився в середньому від дев'яти до шести днів.
Безпека та перевірка препарату
У дослідженні брав участь 101 доброволець, яких госпіталізували у дев'ять лікарень Великої Британії.
Половині учасників давали новий препарат, інша половина отримувала плацебо, тобто неактивну речовину.
Згідно з правилами фондового ринку, компанія Synairgen зобов'язана повідомити попередні результати медичних досліджень.
У чому особливість лікування
Інтерферон бета є частиною першої лінії захисту організму від вірусів, що попереджає про можливу вірусну атаку.
Коронавірус, ймовірно, знижує його виробництво, щоб обійти відповідь імунної системи.
Ідея полягає в тому, що доза білка, доставлена безпосередньо в легені, викличе сильнішу противірусну відповідь навіть у тих пацієнтів, чия імунна система вже ослаблена вірусом.
Попередні клінічні випробування, проведені Synairgen, показали, що новий інтерферон бета стимулює імунну відповідь і допомагає пацієнтам з астмою та іншими хронічними захворюваннями.
Перспектива препарату
Наразі висновки щодо ефективності препарату потребують рецензування. Та попередні дані перспективні та можуть бути проривом у лікуванні коронавірусної інфекції.
Виконавчий директор Synairgen Річард Марсден зазначив, що "кращих результатів годі було й чекати".
Компанія представить свої висновки медичним регуляторам по всьому світу в найближчі кілька днів, щоб дізнатися, яка додаткова інформація їм потрібна для схвалення лікування.
Цей процес може зайняти місяці, хоча британський уряд, як і багато інших, заявив, що буде працювати якомога швидше, щоб схвалити перспективні ліки від коронавірусу. Його можуть схвалити екстрено, так було з препаратом Ремдисевір.