Новий метод лікування знижує ризик виникнення ускладнення у випадку інфікування SARS-CoV-2. Препарат довів свою ефективність, його випробували у Великій Британії.

Компанія Synairgen пропонує новий тип терапії COVID-19, а саме використання білка під назвою інтерферон бета, який виробляє організм, коли бореться з вірусною інфекцією, пише BBC.

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Принцип лікування білком інтерферон бета

Білок штучно вводять безпосередньо у легені пацієнтів з коронавірусом за допомогою небулайзера, як стимул імунній відповіді організму.

Терапія вже довела свою ефективність – вона на 79% зменшує вірогідність, що у пацієнта виникнуть ускладнення, які вимагають вентиляції легень.

Пацієнти мали у два-три рази більше шансів покращити самопочуття настільки, щоб хвороба не перешкоджала повсякденній діяльності.

Під час тестування терапії, у пацієнтів спостерігали значні переваги методу, у них зменшилось відчуття задухи.

Крім того, середній час перебування в лікарні пацієнтів, які отримували новий препарат, скоротився на третину – зменшився в середньому від дев'яти до шести днів.

Безпека та перевірка препарату

У дослідженні брав участь 101 доброволець, яких госпіталізували у дев'ять лікарень Великої Британії.

Половині учасників давали новий препарат, інша половина отримувала плацебо, тобто неактивну речовину.

Згідно з правилами фондового ринку, компанія Synairgen зобов'язана повідомити попередні результати медичних досліджень.

У чому особливість лікування

Інтерферон бета є частиною першої лінії захисту організму від вірусів, що попереджає про можливу вірусну атаку.

Коронавірус, ймовірно, знижує його виробництво, щоб обійти відповідь імунної системи.

Новий препарат являє собою спеціальну формулу інтерферону бета, що доставляється безпосередньо в дихальні шляхи через небулайзер, який перетворює білок на аерозоль.

Ідея полягає в тому, що доза білка, доставлена ​​безпосередньо в легені, викличе сильнішу противірусну відповідь навіть у тих пацієнтів, чия імунна система вже ослаблена вірусом.

Попередні клінічні випробування, проведені Synairgen, показали, що новий інтерферон бета стимулює імунну відповідь і допомагає пацієнтам з астмою та іншими хронічними захворюваннями.

Перспектива препарату

Наразі висновки щодо ефективності препарату потребують рецензування. Та попередні дані перспективні та можуть бути проривом у лікуванні коронавірусної інфекції.

Виконавчий директор Synairgen Річард Марсден зазначив, що "кращих результатів годі було й чекати".

Компанія представить свої висновки медичним регуляторам по всьому світу в найближчі кілька днів, щоб дізнатися, яка додаткова інформація їм потрібна для схвалення лікування.

Цей процес може зайняти місяці, хоча британський уряд, як і багато інших, заявив, що буде працювати якомога швидше, щоб схвалити перспективні ліки від коронавірусу. Його можуть схвалити екстрено, так було з препаратом Ремдисевір.