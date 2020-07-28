Новый метод лечения снижает риск возникновения осложнения в случае заражения SARS-CoV-2. Новый препарат доказал свою эффективность, его испытали в Великобритании.

Компания Synairgen предлагает новый тип терапии COVID-19, а именно использование белка под названием интерферон бета, который вырабатывает организм, когда борется с вирусной инфекцией, пишет BBC.

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Принцип лечения белком интерферон бета

Белок искусственно вводят непосредственно в легкие пациентов с коронавирусом с помощью небулайзера, как стимул иммунного ответа организма.

Терапия уже доказала свою эффективность – она на 79% уменьшает вероятность, что у пациента возникнут осложнения, которые требуют вентиляции легких.

Пациенты имели в два-три раза больше шансов улучшить самочувствие настолько, чтобы болезнь не препятствовала повседневной деятельности.

Во время тестирования терапии, у пациентов наблюдали значительные преимущества метода, у них уменьшилось чувство удушья.

Кроме того, среднее время пребывания в больнице пациентов, получавших новый препарат, сократилось на треть – уменьшилось в среднем от девяти до шести дней.

Безопасность и проверка препарата

В исследовании участвовал 101 доброволец, которых госпитализировали в девять больниц Великобритании.

Половине участников давали новый препарат, другая половина получала плацебо, то есть неактивное вещество.

Согласно правилам фондового рынка, компания Synairgen обязана сообщить предварительные результаты медицинских исследований.

В чем особенность лечения

Интерферон бета является частью первой линии защиты организма от вирусов, предупреждает о возможной вирусной атаке.

Коронавирус, вероятно, снижает его производство, чтобы обойти ответ иммунной системы.

Новый препарат представляет собой специальную формулу интерферона бета, которая доставляется непосредственно в дыхательные пути через небулайзер, который превращает белок в аэрозоль.

Идея заключается в том, что доза белка, доставленная непосредственно в легкие, вызовет более сильный противовирусный ответ даже у тех пациентов, чья иммунная система уже ослаблена вирусом.

Предварительные клинические испытания, проведенные Synairgen, показали, что новый интерферон бета стимулирует иммунный ответ и помогает пациентам с астмой и другими хроническими заболеваниями.

Перспектива препарата

Сейчас выводы относительно эффективности препарата требуют рецензирования. Но предварительные данные перспективны и могут быть прорывом в лечении коронавирусной инфекции.

Исполнительный директор Synairgen Ричард Марсден отметил, что "лучших результатов трудно было ожидать".

Компания представит свои выводы медицинским регуляторам по всему миру в ближайшие несколько дней, чтобы узнать, какая дополнительная информация им нужна для принятия лечения.

Этот процесс может занять месяцы, хотя британское правительство, как и многие другие, заявило, что будет работать как можно быстрее, чтобы одобрить перспективные лекарства от коронавируса. Его могут принять экстренно, так было с препаратом Ремдисевир.