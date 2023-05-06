Тип волосся, кучерявий чи прямий, залежить від виду фолікула, а вже створена форма волосся підтримується хімічними дисульфідними зв'язками. Якщо вид фолікула змінити не можна, то на зв'язки ми впливати вже вміємо. Хімічна завивка полягає в тому, що з допомогою хімічних складів розривають дисульфідні зв'язку, які зберігають волосся прямим.

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На жаль, не можна щось зруйнувати у волоссі і при цьому зберегти його таким же здоровим. Вже за першої хімічної завивки змінюється структура головного білка волосся – кератину, порушується цілісність як кутикули, та й зовнішньої частини кортексу – проміжного шару волосся.

Ще один неприємний момент: після завивки з волосся легше вимиваються природні жири, які захищають волосся і надають їм здорового блиску.

Що робити, якщо кучерики все-таки хочеться? Насамперед ретельно підійти до вибору салону та майстра. Якщо заощадити на завивці, відновлення волосся обійдеться дорожче. Після завивки підберіть зволожуючі засоби для догляду і постарайтеся рідше мити голову – так і кучері радуватимуть довше, і жири вимиватимуться менше.

Кератинове випрямлення

Напевно багато наших читачів зараз здивувалися: "Адже після кератинового випрямлення волосся виглядає таким блискучим і здоровим! До того ж саме по собі волосся буквально складається з кератину, так який від нього може бути шкода?".

Кератин, який майстер наносить на волосся, проникає у внутрішні шари та зв'язується з кератином волосся. Там він, як латка, закриває собою пошкоджені ділянки і загалом робить стрижень міцнішим. Однак поки що немає наукових підтверджень, що все відбувається саме так.

Крім кератину до складу випрямлення часто входить формальдегід: його використовують як консервант у різній косметиці, якою ми користуємося щодня. На одному з останніх етапів кератинового випрямлення його випарюють із волосся плойкою. Так у повітря потрапляють пари формальдегіду – канцерогену, який пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку онкологічних захворювань.

Деякі стикаються з іншими неприємними побічними ефектами: алергічною реакцією шкіри та подразненням дихальних шляхів. В одному дослідженні автори описують кілька випадків виникнення шкірної реакції, схожої на екзему після кератинового випрямлення.

Не варто тут же лякатися і скасовувати запис в салоні – при цьому буде не зайвим розглянути склади без формальдегіду (такі зараз існують) і не повторювати процедуру часто.