Тип волос, вьющийся или прямой, зависит от вида фолликула, а уже созданная форма волос поддерживается химическими дисульфидными связями. Если вид фолликула изменить нельзя, то на связи мы влиять уже умеем. Химическая завивка состоит в том, что с помощью химических составов разрывают дисульфидные связи, сохраняющие волосы прямыми.

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К сожалению, нельзя что-то разрушить в волосах и при этом сохранить их таким же здоровым. Уже при первой химической завивке изменяется структура головного белка волос – кератина, нарушается целостность не только кутикулы, но и внешней части кортекса – промежуточного слоя волос.

Еще один неприятный момент: после завивки из волос легче вымываются естественные жиры, защищающие волосы и придающие им здоровый блеск.

Что делать, если кудряшки все-таки хочется? В первую очередь тщательно подойти к выбору салона и мастера. Если сэкономить на завивке, восстановление волос обойдется дороже. После завивки подберите увлажняющие средства по уходу и постарайтесь реже мыть голову – так и кудри будут радовать дольше, и жиры будут вымываться меньше.

Кератиновое выпрямление

Наверняка многие наши читатели сейчас удивились: "Ведь после кератинового выпрямления волосы выглядят такими блестящими и здоровыми! К тому же сами по себе волосы буквально состоят из кератина, так какой от них может быть жалко?".

Кератин, мастер наносит на волосы, проникает во внутренние слои и связывается с кератином волос. Там он, как заплата, закрывает собой поврежденные участки и в целом делает стержень более крепким. Однако пока нет научных подтверждений, что все происходит именно так.

Кроме кератина в состав выпрямления часто входит формальдегид: его используют как консервант в разной косметике, которой мы пользуемся каждый день. На одном из последних этапов кератинового выпрямления его выпаривают из волос плойкой. Так в воздух попадают пары формальдегида – канцерогена, связанного с повышенным риском развития онкологических заболеваний.

Некоторые сталкиваются с другими неприятными побочными эффектами: аллергической реакцией кожи и раздражением дыхательных путей. В одном исследовании авторы описывают несколько случаев возникновения кожной реакции, похожей на экзему после кератинового выпрямления.

Не стоит тут же пугаться и отменять запись в салоне – при этом будет не лишним рассмотреть составы без формальдегида (такие сейчас существуют) и не повторять процедуру часто.