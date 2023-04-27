Японська кухня популярна в усьому світі і була зареєстрована як нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО. Існує система підрахунку балів під назвою 12-компонентний модифікований індекс японської дієти (mJDI12), яка зосереджується на споживанні японської дієти.

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Нове дослідження японської дієти

Він включає 12 продуктів і груп продуктів: рис, суп місо, соління, соєві продукти, зелені та жовті овочі, фрукти, морепродукти, гриби, водорості, зелений чай, кава, яловичина та свинина. Оцінки варіюються від 0 до 12, причому вищі бали вказують на дієту, яка відповідає японській моделі харчування.

Дослідницька група під керівництвом доктора медичних наук Хідекі Фуджі зі Столичного університету Осаки проаналізувала взаємозв’язок між харчуванням, оціненим за mJDI12, м’язовою масою та прогресуванням фіброзу печінки у 136 пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП).

Японська дієта покращує здоров'я печінки

Це дослідження показує, що японська дієта може бути ефективною як дієтичне лікування пацієнтів з НАЖХП. Ми сподіваємося, що подальші дослідження втручання приведуть до створення ефективної дієти для цих пацієнтів,

– зазначили вчені.

Дослідницька група виявила наступне: група з вищим mJDI12 продемонструвала нижчий ступінь прогресування фіброзу печінки. Крім того, серед японських моделей дієти з високим споживанням соєвих продуктів, морепродуктів і морських водоростей показало пригнічувальний ефект на прогресування фіброзу печінки.