Сіль та артеріальний тиск

Зв'язок між кухонною сіллю в дієті та артеріальним тиском відомий давно. Багато досліджень показували, що люди, які їдять більше солі, частіше страждають від гіпертонії, а ті, хто вживає її в менших кількостях – рідше. У новій роботі вчені вирішили отримати точніші дані.

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Надлишок натрію в організмі сприяє затримці води у кровоносних судинах. Це збільшує навантаження на серце та судини, і згодом може призводити до стійкого підвищення артеріального тиску. Гіпертонія – фактор ризику розвитку інфаркту міокарда та інсульту.

Основне джерело натрію в нашій дієті – кухонна сіль (хлорид натрію). Однак при розрахунку його вмісту в продуктах враховуються інші його сполуки. Вагому частину солі (часто більш ніж половина) ми отримуємо не з нашої сільнички, а з готових продуктів.

Українці в середньому вживають 9 – 12 грамів солі на добу, це 3,6 – 4,8 грама натрію, що значно перевищує рекомендований рівень. ВООЗ радить вживати не більше 2 грамів натрію в день, а Американська кардіологічна асоціація – до 1,5 грамів.

Нове дослідження споживання солі

Науковці проаналізували 85 досліджень, за учасниками яких спостерігали до трьох років. Вони виявили, що будь-яке навіть невелике скорочення кількості натрію в дієті призводило до зниження артеріального тиску. Водночас цей ефект виявився практично "безмежним": чим менше солі споживали люди, тим нижчим ставав тиск.

Дослідження показало, що зменшення кількості натрію в дієті на кожні 2,3 грама на добу призводить до зниження систолічного (верхнього) артеріального тиску на 5,6 мм ртутного стовпа, а діастолічного (нижнього) – на 2,3.

Ми виявили, що скорочення натрію в дієті було корисним і для людей з нормальним артеріальним тиском, які і так їдять мало солі,

– розповів доктор Марко Вінчеті, провідний автор дослідження.

Одна з дієт, розроблених для зниження артеріального тиску – DASH-дієта (Dietary Approaches to Stop Hypertension – англ., дієтичний підхід до припинення гіпертонії). Її основні компоненти: фрукти, овочі, риба, м'ясо птиці, бобові, горіхи. Червоне м'ясо, солодощі та жирні продукти рекомендується максимально обмежити.