Вживання горіхів – важлива частина різних дієт, у яких переважає рослинна їжа. Відомо, що вони пов'язані зі зниженням ризику розвитку серцево-судинних хвороб на 15% та зниженням смертності від них на 23%.

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Це пов'язують з тим, що вони – джерело омега-3 кислот. Раніше невеликі дослідження показували, що горіхи мають здатність знижувати рівень холестерину в крові. Однак багато аспектів цього ефекту досі невідомі.

Нове дослідження горіхів

Попередні дослідження показали, що горіхи – і волоські горіхи зокрема – пов'язані зі зниженням частоти хвороб серця та інсульту. Вони змінюють якість частинок ліпопротеїни низької густини (ЛПНГ),

– сказав Еміліо Рос, співавтор дослідження.

Рос розповів, що частинки ЛПНГ можуть бути різних розмірів. Раніше було відомо, що дрібніші та щільніші частинки ЛПНГ частіше пов'язані з розвитком атеросклерозу. У новому дослідженні вчені пішли далі – вони оцінили, як впливає вживання волоських горіхів на зміни у рівні всіх ліпопротеїнів крові

Вчені проаналізували дані, отримані у дослідженні впливу волоських горіхів на здорове старіння. У ньому спостерігали за 708 людьми віком 63 – 79 років протягом двох років. Учасники з однієї групи мали додати до свого щоденного раціону пів чашки волоських горіхів (30 – 60 грамів), інша – ні.

Волоські горіхи нормалізують рівень холестерину

Автори дослідження перевірили рівні холестерину та розміри частинок ліпопротеїнів у всіх учасників. У людей, які протягом двох років їли більше волоських горіхів, рівень загального холестерину та ліпопротеїнів низької щільності суттєво знизився (на 4,3 та 8,5 мг/дл відповідно). Вживання горіхів було пов'язано зі зменшенням загальної кількості частинок ЛПНП, особливо частинок дрібного розміру.

Волоські горіхи були також пов'язані і зі зниженням ліпропротеїнів середньої щільності. З недавнього часу їх вважають важливим маркером ризику серцево-судинних хвороб. Ефект горіхів для чоловіків був виразнішим: у них рівень ЛПНГ у крові знизився майже на 9%, у жінок – на 2,6%.