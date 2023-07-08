Так, штучний підсолоджувач аспартам можуть визнати канцерогеном. У США кількість людей молодших 55 років, у яких встановлено діагноз рак кишківника, подвоїлася порівняно з десятирічним періодом. Тож, проблема схоже лише набирає обертів.

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Рак виникає, коли клітини втрачають контроль і вони просто продовжують ділитися, тому ви отримуєте все більше і більше таких клітин, яких у вас не повинно бути,

– зазначив професор харчової імунології в Університеті Саутгемптона Філіп Калдер.

Головні продукти-винуватці, які сприяють цьому процесу: салямі, бекон, сосиски та шинка

2015 року IARC (Агентство Інституту дослідження раку) класифікувало оброблене м'ясо як "певну" причину раку. Фахівці наполегливо радять скоротити споживання обробленого м'яса до 70 грамів на день.

Причиною для занепокоєння є хімічні речовини під назвою нітрити, які довше зберігають ці продукти свіжими. Під час приготування за високої температури нітрити здатні утворювати канцерогенні сполуки, відомі як нітрозаміни.

Продукти, які здатні провокувати рак

Яловичина і червоне м'ясо

Надмірне споживання яловичини, баранини та свинини підвищує ризик розвитку раку. Однією з причин цього є молекула, яка називається гем. Тож, надмірне споживання червоного м'яса може спричинити зміни в клітинах слизової оболонки кишківника, що можуть стати канцерогенними.

Солодкі безалкогольні напої

Вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я встановили, що жінки, які вживали більше двох солодких напоїв на день, мали більш ніж удвічі більший ризик раннього початку колоректального раку.

Водночас вчені пов'язують це з тим, що люди, які споживають багато солодких напоїв, частіше страждають ожирінням, а це, як відомо, ключовий фактор ризику раку.

Торти, сухі сніданки, шоколад і солодощі

Ці продукти – просто суцільний цукор, а тому й потрапили у список канцерогенних. Попри те, що жодне рандомізоване контрольне дослідження не показало прямого зв’язку між цукром і раком, дієтологи кажуть, що люди, які споживають велику кількість цукру, зазвичай мають досить поганий раціон. У них обмежене споживання клітковини та менше випорожнень. А це, мовляв, сприяє тому, що "канцерогени, які знаходяться в товстій кишці, вступають в контакт з клітинами, які можуть стати раковими”.



Споживання цукру варто обмежувати / Фото Unsplash

Жувальна гумка без цукру

Дані щодо штучних підсолоджувачів не такі чіткі. У ВООЗ припустили, що аспартам може бути причиною раку. Але, як і у випадку з цукром, це може бути пов’язано з тим, що люди, які споживають штучні підсолоджувачі, мають погану дієту.

Довідка. Аспартам або харчова добавка Е951 — це штучний замінник цукру, підсолоджувач. За хімічною будовою речовина абсолютно не схожа на цукор. Аспартам — це метиловий ефір, що включає дві добре відомі амінокислоти: аспарагінову амінокислоту і фенілаланін. 1 кілограм цього підсолоджувача за рівнем солодощі еквівалентний 200 кілограмів цукру. Насправді смак цієї речовини тільки нагадує смак цукру, і їх досить просто відрізнити один від одного.

Арахіс та арахісова олія

Проблема не в арахісі, а в афлатоксинах — токсинах, які утворюються певними грибами, які містяться в арахісі та горіхах. Афлатоксини пов'язані з підвищеним ризиком раку печінки.

Ароматизовані йогурти

Зрозуміло, що у центрі уваги харчові продукти, які пройшли ультраобробку і мають високий вміст емульгаторів, синтетичних хімікатів.

Жодне дослідження не довело прямої канцерогенності емульгаторів, але припускають, що вони викликають запалення в кишківнику та крові, оскільки організм їх не розпізнає.

Білий хліб

Дієтологи також стурбовані інтенсивно обробленим зерном. Науковці пов’язують велике споживання очищених зерен із ризиком раку товстої кишки та шлунка.