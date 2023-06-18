Команда вчених зі Стенфорда відкрила ще один механізм, як ця їжа завдає шкоди організму.

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Попри те, що червоне м'ясо і має деяку поживну цінність, його часте вживання пов'язують зі зростанням ризику серцевих захворювань, деяких видів раку та хронічних захворювань.

Довідка. Червоне м'ясо ВООЗ класифікувала як "імовірний" канцероген групи 2А через високий вміст хімічних речовин та молекул, які провокують рак у людей.

Що нового виявили вчені

Нове дані вчених дозволяють зрозуміти, як смажене м'ясо та інші продукти можуть збільшувати ризик раку.

Річ у тім, що багато продуктів, які ми щодня вживаємо, містять ДНК: м'ясо, риба, птахи й так далі – все це колись було живими організмами. Мовляв, фрагменти пошкодженої ДНК із продуктів потенційно можуть викликати мутації в ДНК людей.