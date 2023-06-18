Команда ученых из Стэнфорда открыла еще один механизм, как эта пища наносит вред организму.

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Несмотря на то, что красное мясо и имеет некоторую питательную ценность, его часто употребляют с ростом риска сердечных заболеваний, некоторых видов рака и хронических заболеваний.

Справка. Красное мясо ВОЗ классифицировало как "вероятный" канцероген группы 2А из-за высокого содержания химических веществ и молекул, провоцирующих рак у людей.

Что нового обнаружили ученые

Новые данные учёных позволяют понять, как жареное мясо и другие продукты могут увеличивать риск рака.

Дело в том, что многие продукты, которые мы ежедневно употребляем, содержат ДНК: мясо, рыба, птицы и так далее – все это было живыми организмами. Мол, фрагменты поврежденной ДНК из продуктов могут вызвать мутации в ДНК людей.