Иногда его еще называют интуитивным. На самом деле, наш организм уникальный механизм, и если научиться его слушать – он станет вам лучшим другом во время похудения. Диеты не работают – это путь в никуда, кратковременные ограничения дают такой же кратковременный результат. Поэтому стоит задуматься над изменением пищевых привычек.

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Вот 17 методов похудения без диеты, которые были клинически подтверждены. Эти советы являются эффективными и универсальными:

Никаких голодовок

Даже если вы сначала и потеряете первоначальный вес – это вода, и совсем скоро цифры на весах – покажут те же цифры, что и в начале. Лучший и единственный способ похудеть – это здоровое питание. Включите в свой рацион свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, нежирное мясо и здоровые жиры.

Начните утро со стакана воды

Большинство из нас пьет меньше воды, чем действительно нужно организму. В эталоне для похудения нужно выпивать 3 литра воды в денек. особенно учитывайте, сколько воды вы пьете, если вы тренируетесь и много потеете, тогда норма воды может быть и выше.

Недостаточное потребление воды может заставить вас есть больше и чувствовать усталость. Это в конечном итоге останавливает метаболизм, что в свою очередь препятствует потере жира. Употребление достаточного количества воды является залогом здорового образа жизни.

Не пропускайте завтрак

Это очень шаткое мнение, что пропуск завтрака – это способ уменьшить потребление калорий и похудеть. Завтрак является важным приёмом пищи в течение дня, и его не следует игнорировать. Когда вы пропускаете завтрак, к обеду вы начинаете испытывать сильный голод и в конечном счете переедаете и выбираете нездоровую пищу.

Поэтому лучше завтракать в течение часа после пробуждения.

Пейте зеленый чай

Зеленый чай отлично ускоряет метаболизм. Он содержит EGCG – антиоксидант, помогающий выводить токсины и улучшающий общее состояние здоровья. Следовательно, употребление зеленого чая может помочь похудеть.



Зеленый чай полезен не только для похудения, но и для здоровья / Фото Unsplash

Жуйте медленно

Исследования доказали, что если вы тратите время на пережевывание пищи, вы скорее всего потребляете меньше калорий. Медленное жевание предотвращает переедание, поскольку дает мозгу дополнительное время для получения сигналов от желудка о том, что он сыт. Это также способствует правильному пищеварению.

Обратите внимание! Рекомендуется пережевывать пищу от 35 до 50 раз за глоток.

Сбалансированное питание

Каждый прием пищи должен содержать белки, углеводы (овощи/фрукты/зерна), цельные продукты и здоровые жиры. Хитрость состоит в том, чтобы найти баланс между группами продуктов, чтобы ваше тело было в состоянии перерабатывать их, снабжать энергией, выводить токсины, повышать иммунитет и улучшать общее состояние здоровья.

Потребляйте фрукты, овощи и цельные зерна

Овощ и фруктов в вашем рационе должно быть больше, чем продуктов с высоким содержанием жира и калорий. Ежедневно потребляйте 5 разных овощей и 3 разных фрукта, поскольку они богаты витаминами, минералами, фитонутриентами и клетчаткой.

Ешьте белок во время каждого приема пищи

Продукты, содержащие нежирный белок, должны входить в каждый прием пищи или перекуса, поскольку они обеспечивают ощущение сытости в течение длительного периода времени, и таким образом вы не будете переедать.

Соблюдайте диету с высоким содержанием белка: это может быть йогурт, небольшая порция орехов, яйца, бобовые и нежирное мясо.

Ограничит потребление пакетированных напитков

Употребление упакованных соков, энергетических напитков, газировки и даже газировки с нулевым содержанием калорий не только мешает вам похудеть, но и вредит вашему здоровью. несмотря на то, что на упаковке этих напитков может быть отметка "без сахара", или "бескалорийн", они имеют другие вкусовые добавки, которые делают их иногда и хуже обычных.

Пейте свежевыжатые или холодно отжатые фруктовые или овощные соки.

Ужинайте до 19:30

Не ужинайте слишком поздно – таким образом вы с большей вероятностью наберете несколько лишних килограммов и точно не похудеете. Оптимальнее всего, если последний прием пищи будет до 19:30. Травяной чай – хороший вариант, чтобы утолить голод. Почистите зубы, чтобы отвлечься от мысли о еде.

Ограничит употребление алкоголя.

Хотя алкоголь сам по себе не вызывает увеличения веса, он содержит пустые (без питательных веществ) калории и может привести к каскаду негативных последствий. Следует помнить, что метаболизация алкоголя становится приоритетом номер один, а значит, потеря жира фактически приостанавливается каждый раз, когда в вашем теле есть алкоголь.

Также алкоголь негативно влияет на качество сна, что может оказать негативное влияние на вашу энергию, кардиотренирование и выбор пищи на следующий день (часто это жирная, калорийная пища, фастфуд).

Достаточно спите

Важность сна нельзя игнорировать, когда речь идет о похудении. Пока вы спите, ваше тело работает, чтобы регулировать ваши системы и заживлять любые повреждения. Даже пищеварительная система усиленно перерабатывает вашу пищу, метаболизирует углеводы и расщепляет жиры.

Нехватка сна приводит к изменению уровня гормонов, в частности, кортизола и инсулина. Кортизол регулирует метаболизм сахара, жира, белка, минеральных веществ и воды, а инсулин отвечает за уровень сахара в крови и накопление жира. Если вы не высыпаетесь, увеличивается выработка кортизола и повышается уровень инсулина, что делает потерю веса еще сложнее. Таким образом, хороший ночной сон может очень помочь в снижении веса.



Во время сна организм восстанавливается и сжигает немало калорий / Фото Unsplash

Считайте свои шаги

Вы когда-нибудь думали о том, что мы сидим почти 24 часа в сутки или дома? Знаете ли вы, что только прогулявшись 15 – 20 минут, вы сможете улучшить свое здоровье в десятки раз? Ходите пешком в ближайший продуктовый магазин, пешком или на велосипеде в офис и из офиса, гуляйте наедине, во время свиданий или с домашним любимцем, поднимитесь по лестнице вместо лифта.

Важно! Активность – это очень действенный способ похудеть. Вы ведь знаете главное правило похудения? Все очень просто: тратьте больше калорий, чем потребляете – и вы очень быстро увидите результат – стройность и здоровое тело.

Тренируйтесь: выбирайте тот вид спорта, который вам нравится

Если вы ненавидите ходить в спортзал, не забывайте, что существует еще много физических активностей, которые помогут вам чувствовать себя лучше. Вы также можете остановиться на домашних тренировках, чтобы сбросить вес.

Начните медленно, изучите правильную технику выполнения упражнений, подготовьте свое тело и ум, а затем выложитесь на 100% в 60-минутной тренировке.

Медитируйте

Стресс может способствовать скоплению жира в организме. Тревога, стресс, депрессия и другие отрицательные эмоции приводят к повышению уровня кортизола (гормона стресса), что, в свою очередь, может способствовать накоплению жира в организме. Попытайтесь медитировать по крайней мере 10 минут в день, чтобы уменьшить уровень стресса. Конечно, в начале это будет тяжело, но ежедневная практика наполнит вас позитивом, хорошими настроениями и поможет справиться со стрессом.

Избегайте вредных перекусов

Вы можете перекусить маленькой морковью, свеклой, огурцом, горстью арахиса или фисташек, фруктами, попкорном и т.п. Они низкокалорийны и очень питательны – комбинация, которая лучше подходит для людей, которые пытаются похудеть. Но, пожалуйста, избегайте снеков, пирожных, печенья, конфет и других вредных для фигуры продуктов. Это не значит, что их следует демонизировать и ущемлять себя. Строгие ограничения обычно не работают. Но и не стоит ежедневно потреблять эти продукты и пытаться похудеть.

Любите и уважайте свое тело

Люди путают значение этих слов. Любить свое тело – заботиться о нем, следить за тем, чем вы его наполняете, не мешать ему сбрасывать вес. Но и уважайте его. Любите свое тело и худейте. Никто не говорит, что вам нужно похудеть, чтобы полюбить ваше тело. Вы должны заботиться о своем теле так, как оно заботится о вас.