Нове ґрунтовне дослідження виявило групу харчових продуктів, які провокують серцево-судинні ускладнення. Солодкі, оброблені та рафіновані продукти можуть стати причиною хвороб серця й інсульту.

Які продукти провокують інсульт

Journal of the American College of Cardiology опублікував дослідження, яке свідчить про те, що раціон, який містить так звані "запальні продукти", зокрема, цукор, оброблене м'ясо, рафіновані рослинні олії, підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту.

Читайте також Прихована небезпека рису і як його приготувати у найкорисніший спосіб

В дослідженні взяли участь понад 210 тисяч людей й тривало воно 32 роки.

У 20% людей із досліджуваної групи, раціон яких складався з продуктів, що викликають запалення, ймовірність розвитку серцевих захворювань на 46% вища, а ймовірність інсульту — на 28%,

– зробили висновок вчені.

Доктор Джун Лі, науковий співробітник відділу харчування Гарвардської школи громадської охорони здоров’я радить дотримуватися рослинної дієти, багатої на фрукти, овочі та цільнозернові вироби, а також вживати достатню кількість білка, зокрема рибу.

Протизапальні продукти

Жирна риба

Листкова зелень

Ягоди

Насіння льону

Оливкова олія

Зелений чай

Авокадо

Хрестоцвіті овочі

Горіхи

Вівсяні пластівці

Буряк

Чорна квасоля

Кокосова олія

Місо

Куркума