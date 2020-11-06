Продукты, которые повышают риск инсульта: чем их заменить
Новое основательное исследование выявило группу пищевых продуктов, которые провоцируют сердечно-сосудистые осложнения. Сладкие, обработанные и рафинированные продукты могут стать причиной болезней сердца и инсульта.
Какие продукты провоцируют инсульт
Journal of the American College of Cardiology опубликовал исследование, свидетельствующее о том, что рацион, который содержит так называемые "воспалительные продукты", в частности, сахар, обработанное мясо, рафинированные растительные масла, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
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В исследовании приняли участие более 210 тысяч человек и длилось оно 32 года.
У 20% людей из исследуемой группы, рацион которых состоял из продуктов, вызывающих воспаление, вероятность развития сердечных заболеваний на 46% выше, а вероятность инсульта — на 28%,
– сделали вывод ученые.
Доктор Джун Ли, научный сотрудник отдела питания Гарвардской школы общественного здравоохранения советует придерживаться растительной диеты, богатой на фрукты, овощи и цельнозерновые изделия, а также употреблять достаточное количество белка, в частности рыбу.
Противовоспалительные продукты
- Жирная рыба
- Листовая зелень
- Ягоды
- Семена льна
- Оливковое масло
- Зеленый чай
- Авокадо
- Крестоцветные овощи
- Орехи
- Овсяные хлопья
- Свекла
- Черная фасоль
- Кокосовое масло
- Мисо
- Куркума
Чем полезен противовоспалительный тип питанияСо временем в организме может выработаться системное воспаление. Речь идет об истощении запаса стволовых клеток, которые помогают организму восстанавливаться, ухудшении работы иммунной системы. Плохое это воспаление тем, что ускоряет старение организма, повышает риск мутаций, повреждает внутреннюю стенку сосудов – эндотелий. А вот противовоспалительный тип питания поможет его уменьшать.
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