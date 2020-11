Новое основательное исследование выявило группу пищевых продуктов, которые провоцируют сердечно-сосудистые осложнения. Сладкие, обработанные и рафинированные продукты могут стать причиной болезней сердца и инсульта.

Какие продукты провоцируют инсульт

Journal of the American College of Cardiology опубликовал исследование, свидетельствующее о том, что рацион, который содержит так называемые "воспалительные продукты", в частности, сахар, обработанное мясо, рафинированные растительные масла, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

В исследовании приняли участие более 210 тысяч человек и длилось оно 32 года.

У 20% людей из исследуемой группы, рацион которых состоял из продуктов, вызывающих воспаление, вероятность развития сердечных заболеваний на 46% выше, а вероятность инсульта — на 28%,

– сделали вывод ученые.

Доктор Джун Ли, научный сотрудник отдела питания Гарвардской школы общественного здравоохранения советует придерживаться растительной диеты, богатой на фрукты, овощи и цельнозерновые изделия, а также употреблять достаточное количество белка, в частности рыбу.

Противовоспалительные продукты

Жирная рыба

Листовая зелень

Ягоды

Семена льна

Оливковое масло

Зеленый чай

Авокадо

Крестоцветные овощи

Орехи

Овсяные хлопья

Свекла

Черная фасоль

Кокосовое масло

Мисо

Куркума