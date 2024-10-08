Вживати сезонні продукти не лише корисно, а й рентабельно, оскільки вони значно дешевші. Крім того, таким чином ви підтримуєте місцевих фермерів та стимулюєте свою кулінарну творчість, пише Health 24.
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5 корисних та доступних продуктів восени
- Яблука
Яблука дозрівають наприкінці літа та восени. Це означає, що вересень-жовтень – ідеальний час для завітати на ринок чи у яблуневий сад. Хоча сорти яблук бувають різні, вони дуже корисні для здоров'я.
Яблука багаті на клітковину, можуть підтримувати здорове травлення і допомагають вам покращити рівень холестерину. Крім цього, вони відмінним джерелом антиоксидантів, таких як вітаміни C та E.
Свіжі яблука – зручна та багата на поживні речовини закуска, яку можна взяти з собою на ходу. Вони також стануть затишними осінніми ласощами, якщо запекти їх з корицею та краплею меду. Ну і чого вартий один лиш яблучний пиріг.
- Гарбуз
Гарбузи найсвіжіші з жовтня по листопад. Вони багаті на вітаміни A, C і E, а також мінерали, такі як цинк, селен і залізо. Активні інгредієнти в шкірці, м'якоті та насінні гарбуза мають антиоксидантні, протимікробні та протизапальні властивості.
Гарбуз може стати смачним доповненням до осінньої кулінарії. Запікайте шматочки гарбуза з оливковою олією та спеціями, такими як кориця та мускатний горіх, або додавайте його до супів чи смузі.
- Буряк
Пік збирання врожаю буряків триває до листопада. Цей яскравий коренеплід багатий на поживні речовини, такі як фолієва кислота, вітамін С і марганець, і є хорошим джерелом харчових волокон.
Він низькокалорійний та поживний, й при цьому корисний для здоров'я серцево-судинної та травної системи.
Смажені чи печені буряки – надзвичайні смакота. Вона добре поєднується з оливковою олією, спеціями, бринзою. Буряк також можна додавати до салатів та різноманітних супів, не лише до борщу.
- Груші
Як і яблука, груші досягають піка своєї зрілості у вересні та жовтні. Груші багаті на клітковину, яка підтримує здоров'я травної та серцево-судинної систем.
Одна середня груша містить близько 100 калорій і більше ніж 5 грамів клітковини, що робить її низькокалорійним та ситним перекусом.
Груші також є хорошим джерелом вітаміну С — важливої поживної речовини для імунної системи та здоров'я шкіри.
Ви можете насолоджуватися свіжими грушами або додавати цей фрукт до салатів. І ні для кого не секрет, що у випічці груша теж смакує відмінно.
- Журавлина
Журавлина зазвичай готова до збирання у вересні та жовтні. Вона багата на антиоксиданти, такі як вітамін С, і містить значну кількість харчових волокон у кожній порції. Одна чашка цільної журавлини містить близько 50 калорій і 4 грамів клітковини. Її можна додавати у соуси, салати та випічку.
Також зміцнити імунітет восени допоможе вітамін D. До прикладу, дієтична добавка Вітагама D₃ покращує роботу імунної системи, підтримує функції кісток та м’язів і навіть позитивно впливає на метаболізм. Додайте вітамін D до свого раціону, щоб кожен день став сонячним.
*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.