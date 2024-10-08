Употреблять сезонные продукты не только полезно, но и рентабельно, поскольку они значительно дешевле. Кроме того, таким образом вы поддерживаете местных фермеров и стимулируете свое кулинарное творчество, пишет Health 24.

Смотрите также Назвали напиток, который снижает риск инсульта

5 полезных и доступных продуктов осенью

Яблоки

Яблоки созревают в конце лета и осенью. Это означает, что сентябрь-октябрь – идеальное время для посещения рынка или в яблоневый сад. Хотя сорта яблок бывают разные, они очень полезны для здоровья.

Яблоки богаты клетчаткой, могут поддерживать здоровое пищеварение и помогают вам улучшить уровень холестерина. Кроме этого, они отличным источником антиоксидантов, таких как витамины C и E.

Свежие яблоки – удобная и богатая питательными веществами закуска, которую можно взять с собой на ходу. Они также станут уютным осенним лакомством, если запечь их с корицей и каплей меда. Ну и чего стоит один лишь яблочный пирог.

Тыква

Тыквы самые свежие с октября по ноябрь. Они богаты витаминами A, C и E, а также минералы, такие как цинк, селен и железо. Активные ингредиенты в кожуре, мякоти и семенах тыквы обладают антиоксидантными, противомикробными и противовоспалительными свойствами.

Тыква может стать вкусным дополнением к осенней кулинарии. Запекайте кусочки тыквы с оливковым маслом и специями, такими как корица и мускатный орех, или добавляйте ее в супы или смузи.

Свекла

Пик сбора урожая свеклы продолжается до ноября. Этот яркий корнеплод богат питательными веществами, такие как фолиевая кислота, витамин С и марганец, и является хорошим источником пищевых волокон.

Он низкокалорийный и питательный, и при этом полезен для здоровья сердечно-сосудистой и пищеварительной системы.

Жареная или печеная свекла – чрезвычайно вкусно. Она хорошо сочетается с оливковым маслом, специями, брынзой. Свеклу можно добавлять в салаты и различные супы, не только к борщу.

Груши

Как и яблоки, груши достигают пика своей зрелости в сентябре и октябре. Груши богаты клетчаткой, которая поддерживает здоровье пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

Одна средняя груша содержит около 100 калорий и более 5 граммов клетчатки, что делает ее низкокалорийным и сытным перекусом.

Груши также являются хорошим источником витамина С – важного питательного вещества для иммунной системы и здоровья кожи.

Вы можете наслаждаться свежими грушами или добавлять этот фрукт в салаты. И ни для кого не секрет, что в выпечке груша тоже подходит отлично.

Клюква

Клюква обычно готова к сбору в сентябре и октябре. Она богата антиоксидантами, такие как витамин С, и содержит значительное количество пищевых волокон в каждой порции. Одна чашка цельной клюквы содержит около 50 калорий и 4 граммов клетчатки. Ее можно добавлять в соусы, салаты и выпечку.

Також зміцнити імунітет восени допоможе вітамін D. До прикладу, дієтична добавка Вітагама D₃ покращує роботу імунної системи, підтримує функції кісток та м’язів і навіть позитивно впливає на метаболізм. Додайте вітамін D до свого раціону, щоб кожен день став сонячним.



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.