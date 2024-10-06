Результаты исследования опираются на данные о почти 27 тысячах людей, 13,5 тысяч из них пережили инсульт. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Stroke.

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Какие напитки снижают риск инсульта

Оказалось, что люди, которые любят пить чай, имеют значительно более низкий риск инсульта.

Употребление более четырех чашек чая в день было связано со снижением риска всех типов инсульта, в частности из-за тромба, на 19%. А также со снижением риска инсульта из-за кровотечения на 22%.

Интересно, что результаты исследования отличались в зависимости от вида чая. Согласно выводам:

Употребление трех-четырех чашек черного чая в день (например, чая "Earl Grey" или чая "Breakfast") связано со снижением общего риска инсульта на 29%.

Три-четыре чашки зеленого чая в день снижают общий риск инсульта на 27%.

Другие виды чая были связаны с меньшим снижением риска инсульта.

Однако преимущества чая исчезали, если люди добавляли молоко.

К слову, анализ также показал, что риск инсульта снижает и потребление обычной негазированной воды. Употребление семи или более стаканов воды в день было связано с меньшим общим риском инсульта, а также меньшим риском инсульта из-за тромба или кровотечения.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.