Адже усе просто – чим вища швидкість метаболізму, то швидше організм спалює зайві калорії і тим простіше підтримувати здорову вагу.

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Цільнозернові продукти

Крупи, бобові, цільнозерновий хліб… Від кіноа до коричневого рису і ячменю – усі цільнозернові продукти, які смакують саме вам.

Наукові дослідження показують, що дієти на основі клітковини знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету II типу і раку товстої кишки.

Для підвищення метаболізму ключове значення має здоров'я кишківника, а цільнозернові містять комбінацію розчинної клітковини, яка притягує воду, і нерозчинної клітковини, яка сприяє руху кишківника.

Також не слід забувати про вуглеводи, які містяться в крупах. Вони мають низький глікемічний індекс і допоможуть зарядити організм енергією.

Темна листова зелень

Крім того, що зелень – це відмінне джерело цінних мікроелементів і вітамінів, темна листова зелень – ще й потужний засіб для прискорення обміну речовин.

Шпинат, щавель, салат, капуста – і список можна продовжувати. Листову зелень краще вживати приготованими, а не сирими. Бо, коли поживні речовини з листової зелені нагріваються з водою, вони стають активними й організм легше засвоює їх.

Зрозуміло, що метаболізм не прискориться за одну ніч, але вибір корисних для кишківника продуктів може практично одразу поліпшити ваш настрій і самопочуття.