Ведь все просто – чем выше скорость метаболизма, тем быстрее организм сжигает лишние калории и тем проще поддерживать здоровый вес.

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Цельнозерновые продукты

Крупы, бобовые, цельнозерновой хлеб… От киноа до коричневого риса и ячменя – все цельнозерновые продукты, которые подходят именно вам.

Научные исследования показывают, что диеты на основе клетчатки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и рака толстой кишки.

Для повышения метаболизма ключевое значение имеет здоровье кишечника, а цельнозерновые содержат комбинацию растворимой клетчатки, притягивающей воду, и нерастворимой клетчатки, способствующей движению кишечника.

Также не следует забывать об углеводах, содержащихся в крупах. Они обладают низким гликемическим индексом и помогут зарядить организм энергией.

Темная листовая зелень

Кроме того, что зелень – это отличный источник ценных микроэлементов и витаминов, темная листовая зелень – еще мощное средство для ускорения обмена веществ.

Шпинат, щавель, салат, капуста – и перечень можно продолжать. Листовую зелень лучше употреблять приготовленными, а не сырыми. Ибо когда питательные вещества из листовой зелени нагреваются с водой, они становятся активными и организм легче усваивает их.

Понятно, что метаболизм не ускорится за одну ночь, но выбор полезных для кишечника продуктов может практически сразу улучшить ваше настроение и самочувствие.