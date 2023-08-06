Понятно, что полноценное здоровое питание охватывает гораздо больше продуктов, но диетологи настойчиво советуют не упускать из виду 10 главных. И смело потреблять их каждый день.

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10 топовых продуктов для женского здоровья

Шпинат – Эта зелень содержит минералы, витамины, микро- и макроэлементы, необходимые для красивой кожи и стабильной работы организма. Шпинат является отличным источником железа, который помогает улучшить качество крови и восстановить энергию. Шпинат также богат фолиевой кислотой, а она, как известно, очень нужна женскому организму.

Совет. По словам диетологов, шпинат лучше есть в приготовленном, а не сыром виде. При нагревании витамины, содержащиеся в шпинате, лучше усваиваются организмом, обеспечивая более высокий уровень витаминов А и Е, белка, кальция и важных каротиноидов, таких как бета-каротин и лютеин.

Цветная капуста способна оказывать положительное влияние на состояние кожи благодаря ценным микроэлементам, а также защищать от рака. Капуста способствует снижению веса и хорошему самочувствию.

способна оказывать положительное влияние на состояние кожи благодаря ценным микроэлементам, а также защищать от рака. Капуста способствует снижению веса и хорошему самочувствию. Помидоры богатые мощным антиоксидантом ликопин. Эти вкусные овощи помогают сражаться со свободными радикалами и защищают клетки от повреждения. Помидоры практически являются настоящим источником юности.

богатые мощным антиоксидантом ликопин. Эти вкусные овощи помогают сражаться со свободными радикалами и защищают клетки от повреждения. Помидоры практически являются настоящим источником юности. Черника поможет поддерживать здоровый цвет лица, поможет предотвратить возрастные заболевания и является мощным антиоксидантом.

поможет поддерживать здоровый цвет лица, поможет предотвратить возрастные заболевания и является мощным антиоксидантом. Чечевица богата клетчаткой и белоком, а также железом. Она способна снижать уровень холестерина и помогает регулировать гормоны. Исследования показали, что чечевица облегчает симптомы ПМС и менопаузы. Если чечевица вам не по вкусу, можно выбирать черную фасоль или нут в качестве альтернативы.

богата клетчаткой и белоком, а также железом. Она способна снижать уровень холестерина и помогает регулировать гормоны. Исследования показали, что чечевица облегчает симптомы ПМС и менопаузы. Если чечевица вам не по вкусу, можно выбирать черную фасоль или нут в качестве альтернативы. Греческий йогурт содержит много белка, которого часто не хватает в рационе большинства людей, что особенно проявляется в зрелом возрасте. Исследования подтвердили – 25% женщин от 40 лет не потребляют достаточное количество белка, несмотря на все большую потребность в нем.

Обратите внимание! В процессе старения, наш метаболизм естественным образом начинает замедляться, чтобы предотвратить это следует поддерживать физическую активность и соблюдать диету, которая богата белоком.