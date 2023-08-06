Понятно, что полноценное здоровое питание охватывает гораздо больше продуктов, но диетологи настойчиво советуют не упускать из виду 10 главных. И смело потреблять их каждый день.
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10 топовых продуктов для женского здоровья
- Шпинат – Эта зелень содержит минералы, витамины, микро- и макроэлементы, необходимые для красивой кожи и стабильной работы организма. Шпинат является отличным источником железа, который помогает улучшить качество крови и восстановить энергию. Шпинат также богат фолиевой кислотой, а она, как известно, очень нужна женскому организму.
- Цветная капуста способна оказывать положительное влияние на состояние кожи благодаря ценным микроэлементам, а также защищать от рака. Капуста способствует снижению веса и хорошему самочувствию.
- Помидоры богатые мощным антиоксидантом ликопин. Эти вкусные овощи помогают сражаться со свободными радикалами и защищают клетки от повреждения. Помидоры практически являются настоящим источником юности.
- Черника поможет поддерживать здоровый цвет лица, поможет предотвратить возрастные заболевания и является мощным антиоксидантом.
- Чечевица богата клетчаткой и белоком, а также железом. Она способна снижать уровень холестерина и помогает регулировать гормоны. Исследования показали, что чечевица облегчает симптомы ПМС и менопаузы. Если чечевица вам не по вкусу, можно выбирать черную фасоль или нут в качестве альтернативы.
- Греческий йогурт содержит много белка, которого часто не хватает в рационе большинства людей, что особенно проявляется в зрелом возрасте. Исследования подтвердили – 25% женщин от 40 лет не потребляют достаточное количество белка, несмотря на все большую потребность в нем.
- Красная рыба содержит ценные элементы, замедляющие процессы старения. Рыба жирных сортов также помогает поддерживать здоровье сердца, защищает зрение и способствует сиянию кожи. Лосось обязательно должен быть в рационе беременных, потому что очень полезен для развивающегося плода.
- Белый чай содержит самое большое количество антиоксидантов среди других чаев. Он помогает снизить уровень холестерина, кровяное давление и риск заболеть раком, а также замедляет процессы старения. Белый чай менее обработан из всех.
- Клюквенный сок – отличный источник витамина С и марганца, помогающий ему бороться с инфекциями мочевыводящих путей, которыми страдают многие женщины. Мощная бактериальная антиадгезионная активность проявляется благодаря содержанию проантоцианидина.
- Попкорн – в отличие от чипсов – это легкий и богатый антиоксидантами воздушный перекус. Только не следует добавлять сливочное масло.