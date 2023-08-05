Скорее всего, это можно съесть и будет даже вкусно. Большинство продуктов длительного хранения остаются безопасными годами.

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Срок годности от 2 до 5 лет

Вот продукты, хранящиеся от двух до пяти лет:

  • консервированные тунец, мясо, фрукты и овощи;
  • арахисовое масло;
  • лапша;
  • чай и кофе;
  • сухое молоко;
  • оливковое масло;
  • сушеные травы и специи;
  • картофель быстрого приготовления;
  • несладкий шоколад;
  • большинство фруктовых соков.

Бульонные кубики обычно хранятся два года, но их можно употреблять в течение года после того, как срок годности истек. Если они не отсырели, то останутся такими же вкусными и не причинят вреда. Арахисовое масло тоже можно съесть по истечении срока годности, правда, оно, скорее всего, будет невкусным.

Срок годности от 5 до 10 лет

  • макароны;
  • сухофрукты;
  • кукурузная мука;
  • ячмень, рожь;
  • овсяные хлопья.

Сухая фасоль, чечевица и рис могут храниться в герметичных контейнерах еще дольше – до 30 лет.

Срок годности неограниченный

Продукты, хранящиеся вечно:

  • мед;
  • соль, сахар, соевый соус;
  • белый уксус;
  • кленовый сироп.

Если вы запасаетесь продуктами впрок, можно купить еще немного чистого ванильного экстракта. Он может сохраняться вечно и даже стать лучше с возрастом. Как и крепкий ликер.