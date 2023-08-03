Несмотря на плохую репутацию, некоторые консервы не только сравнимы со свежими продуктами, но иногда есть и полезнее. Вот несколько примеров.

Также на тему Как кофе влияет на кожу: провоцирует ли старение и прыщи

Какие консервированные продукты полезнее свежих

Помидоры. Найти в несезон вкусные помидоры – да еще задача. Но консервированные ничуть не хуже, и даже лучше. Фокус в том, что при нагревании в томатах увеличивается содержание ликопина, которое полезно для здоровья глаз. Также есть данные, что ликопин снижает риск рака простаты и молочной железы у женщин в постменопаузе.

Горошек. Свежий горох быстро портится: сахара из него превращаются в крахмал, и уже через сутки сладкие зеленые шарики становятся зернистыми и невкусными. А вот консервированный горошек консервируют на пике спелости – значит, он будет вкусным и сладким. К тому же, горошек из банки не придется чистить. Напомним еще раз, что лучше выбирать тот, в который дополнительно не добавляли сахар.

Шпинат. Моряк Попай не зря кушал шпинат из банки вместо свежих пучков. В 200-граммовой банке больше питательных веществ: клетчатки, фолиевой кислоты, железа и кальция, чем в том же объеме свежего шпината.

Лосось. Тунец – не единственная рыба, которая продается в банках. Плюсы консервированного лосося в том, что он недорог, долго хранится и уже приготовлен. Правда, в нем больше соли, чем в свежем, и иногда кладут в банки вместе с кожей и костями. Конечно, лосось из банки не заменит свежий стейк, но для начинки в сэндвичах и салатах отлично подойдет.

Квашеная капуста и соленые огурцы – это ферментированные продукты, такие как кефир и йогурт. Но, в отличие от кисломолочки, капусту с огурцами можно хранить месяцами. Их польза для здоровья в том, что они содержат пробиотики, помогающие пищеварению.

Вот еще полезные и вкусные консервы, которыми можно запастись и разнообразить ежедневный рацион: кукуруза, морковь, фасоль, артишоки, оливки, сухофрукты, сушеное мясо, соя и водоросли.