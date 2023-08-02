Как на самом деле влияет кофеин на состояние кожи

Дело в дозе кофеина, поэтому в этом материале попытаемся разобраться, почему так происходит. И если говорить именно о негативном влипе кофе на кожу, как этому помочь, ведь без кофе не представляют своей жизни многие люди.

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Есть исследование, показавшие, что кофеин в кофе уменьшает синтез коллагена в коже, тем самым ускоряя процесс его старения.

Из-за мочегонных свойств кофе выводит из организма воду, а вместе с ней и натрий. Как известно, потеря жидкости также способствует старению кожи.

Употребление кофе также значительно снижает уровень дегидроэпиандростерона, который еще называют "антивиковым гормоном". Именно он отвечает за должное функционирование нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем.

Может ли кофе провоцировать акне Из всего, кофе может провоцировать появление прыщей, особенно если в напиток добавлять молоко и сахар. Ведь в таком случае кофе способен повышать уровень гормона стресса кортизола, что заставляет кожу производить больше кожного сала. Как результат, на коже возникает воспаление.

Польза кофеина для кожи

Кофе много на антиоксиданты, которые могут помочь защитить кожу от вредного воздействия свободных радикалов и предотвратить преждевременное старение. И речь не только о коже, но и организме в целом.

Интересный факт! Исследователи из США обнаружили, Кофе является источником антиоксидантов номер один в рационе американцев. И нет, это не значит, что в ней содержится больше антиоксидантов, чем в ягодах, фруктах и овощах. Просто американцы употребляют в пищу больше кофе, чем здоровой пищи.

Антиоксиданты сражаются со свободными радикалами, а свободные радикалы вызывают старение. Поэтому употребление кофе в умеренных количествах может способствовать улучшению циркуляции крови и придать коже более здоровый вид.

Более того, в журнале Национального института рака опубликовано исследование, согласно которому употребление допустимого количества кофе коррелирует со снижением частоты развития раковой меланомы. Ученые на протяжении 10 лет анализировали пищевые привычки почти 450 000 человек и обнаружили, что у тех, кто употреблял более 4 чашек кофе в день, риск развития злокачественной меланомы был на 20% ниже, чем у тех, кто не употреблял кофе.

Итак, знайте меру и будет вам счастье

Следовательно, чтобы кофе не ускорял процесс старения кожи и не провоцировал негативные последствия для организма, следует пить его в умеренных количествах.

Считается, что оптимально выпивать 2 чашки кофе в день. Употребление свыше 300 миллиграммов кофеина в день приводит к обратному эффекту.