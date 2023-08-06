Зрозуміло, що повноцінне здорове харчування охоплює набагато більше продуктів, але дієтологи наполегливо радять не оминати увагою 10 головних. І сміливо споживати їх щодня.

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10 топових продуктів для жіночого здоров'я

Шпинат – ця зелень містить мінерали, вітаміни, мікро- та макроелементи, потрібні для красивої шкіри та стабільної роботи організму. Шпинат є чудовим джерелом заліза, яке допомагає поліпшити якість крові та відновити енергію. Шпинат також багатий на фолієву кислоту, а вона, як відомо, дуже потрібна жіночому організму.

Порада. За словами дієтологів, шпинат краще їсти в приготованому, а не сирому вигляді. Під час нагрівання вітаміни, які містяться в шпинаті, краще засвоюються організмом, забезпечуючи вищий рівень вітамінів А і Е, білка, кальцію і важливих каротиноїдів, таких, як бета-каротин і лютеїн.

Цвітна капуста здатна позитивно впливати на стан шкіри завдяки цінним мікроелементам, а також захищати від раку. Капуста сприяє зниженню ваги і гарному самопочуттю.

здатна позитивно впливати на стан шкіри завдяки цінним мікроелементам, а також захищати від раку. Капуста сприяє зниженню ваги і гарному самопочуттю. Помідори багаті на потужний антиоксидант лікопин. Ці смачні овочі допомагають боротися з вільними радикалами і захищають клітини від пошкодження. Помідори буквально є справжнім джерелом молодості.

багаті на потужний антиоксидант лікопин. Ці смачні овочі допомагають боротися з вільними радикалами і захищають клітини від пошкодження. Помідори буквально є справжнім джерелом молодості. Чорниця допоможе підтримувати здоровий колір обличчя, допоможе запобігти віковим захворюванням і є потужним антиоксидантом.

допоможе підтримувати здоровий колір обличчя, допоможе запобігти віковим захворюванням і є потужним антиоксидантом. Сочевиця багата на клітковину і білок, а також на залізо. Вона здатна знижувати рівень холестерину та допомагає регулювати гормони. Дослідження показали, що сочевиця полегшує симптоми ПМС і менопаузи. Якщо сочевиця вам не до смаку, можна обирати чорну квасолю або нут як альтернативу.

багата на клітковину і білок, а також на залізо. Вона здатна знижувати рівень холестерину та допомагає регулювати гормони. Дослідження показали, що сочевиця полегшує симптоми ПМС і менопаузи. Якщо сочевиця вам не до смаку, можна обирати чорну квасолю або нут як альтернативу. Грецький йогурт містить багато білка, якого часто не вистачає в раціоні більшості людей, що особливо проявляється в зрілому віці. Дослідження підтвердили – 25% жінок від 40 років не споживають достатньої кількості білка, попри все більшу потребу в ньому.

Зверніть увагу! У процесі старіння, наш метаболізм природним чином починає сповільнюватися, аби цьому запобігти варто підтримувати фізичну активність і дотримуватись дієти, яка багата на білок.