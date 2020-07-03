У Городенці, що на Прикарпатті, після святкування весілля збільшилася кількість хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це у студії Суспільного повідомив начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Віталій Фіглевський.

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На весіллі було 44 людей, 14 з них звернулися до медиків, у сімох осіб вже підтвердили коронавірусну інфекцію. Фіглевський сказав, що на весілля один з гостей був хворий.

Він нагадав, що важливо дотримуватися карантинних обмежень, а також не проводити масові заходи понад 10 людей.

Найсерйозніші порушення – це ті, які призводять до спалахів хвороби, а це – масові заходи. Зараз в області та в Україні бачимо, що є підвищення захворювання. Наша мета – не дозволяти чи забороняти. Наша мета – знайти суспільний діалог, щоб і бізнес не страждав, і громадяни були задоволені,

– додав Фіглевський.

Станом на 2 липня на Прикарпатті провели 4 201 обстеження. Всього виявили 1 542 порушення. Віталій Фіглевський зазначив, що найбільше порушень виявили у закладах громадського харчування – 48%.