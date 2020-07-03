На Прикарпатті через весілля стався спалах COVID-19: один з гостей був інфікованим
У Городенці, що на Прикарпатті, після святкування весілля збільшилася кількість хворих на коронавірусну інфекцію.
Про це у студії Суспільного повідомив начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Віталій Фіглевський.
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На весіллі було 44 людей, 14 з них звернулися до медиків, у сімох осіб вже підтвердили коронавірусну інфекцію. Фіглевський сказав, що на весілля один з гостей був хворий.
Він нагадав, що важливо дотримуватися карантинних обмежень, а також не проводити масові заходи понад 10 людей.
Найсерйозніші порушення – це ті, які призводять до спалахів хвороби, а це – масові заходи. Зараз в області та в Україні бачимо, що є підвищення захворювання. Наша мета – не дозволяти чи забороняти. Наша мета – знайти суспільний діалог, щоб і бізнес не страждав, і громадяни були задоволені,
– додав Фіглевський.