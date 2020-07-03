В Городенке, что на Прикарпатье, после празднования свадьбы увеличилось количество больных коронавирусной инфекцией.

Об этом в студии Суспильного сообщил начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в области Виталий Фиглевский.

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На свадьбе было 44 человек, 14 из них обратились к медикам, у семи человек уже подтвердили коронавирусную инфекцию. Фиглевский сказал, что на свадьбе один из гостей был болен.

Он напомнил, что важно соблюдать карантинные ограничения, а также не проводить массовые мероприятия более 10 человек.

Серьезные нарушения – это те, которые приводят к вспышкам болезни, а это – массовые мероприятия. Сейчас в области и в Украине видим, что есть повышение заболеваний. Наша цель – не позволять или запрещать. Наша цель – найти общественный диалог, чтобы и бизнес не страдал, и граждане были довольны,

– добавил Фиглевский.

По состоянию на 2 июля на Прикарпатье провели 4 201 обследование. Всего обнаружили 1 542 нарушения. Виталий Фиглевский отметил, что больше всего нарушений обнаружили в заведениях общественного питания – 48%.