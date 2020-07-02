На одной из баз отдыха в Кирилловке, что в Запорожской области, массово отравились люди. 24 каналу подтвердили, что госпитализировали 13 отдыхающих, среди которых 9 детей.

Инцидент произошел на базе отдыха "Днепровские зори", сообщает пресс-служба поселкового совета Кирилловки.

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Вечером 1 июля люди начали жаловаться на симптомы болезни, в частности на рвоту и повышенную температуру. Их госпитализировали в Акимовскую центральную районную больницу. Генеральный директор Акимовской центральной районной больницы Валерий Строкань сообщил 24 каналу, что госпитализировали 13 человек, из которых 9 – это дети.

Директор амбулатории общей практики семейной медицины Ирина Мохур заявила, что все пострадавшие связывают свое состояние с питанием или купанием в бассейне. У людей с повышенной температурой возьмут образцы для теста на коронавирус. В поселковом совете отметили, что от начала пандемии COVID-19 в Кирилловке не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Мы подозреваем пищевое отравление, однако, по приказу Минздрава мы обязаны сделать посевы на COVID-19 всем тем, у кого наблюдается повышение температуры,

– добавила она.

Сейчас на базе отдыха работают сотрудники полиции и других служб. Специалисты отобрали необходимые образцы воды и пищи для направления на лабораторное исследование.

Кирилловское отделение полиции открыло уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Ведется досудебное расследование.

9 госпитализированных детей – воспитанники спортивного клуба

Как пишет Информатор, 1 июля на территорию базы отдыха "Днепровские зори" приехала команда днепровского спортивного клуба по дзюдо "СПАРТА".

Президент клуба Даниил Миро сообщил, что спортсмены начали жаловаться на самочувствие около 22:00. По его словам, через несколько часов после ужина у участников клуба резко поднялась температура до 39 градусов, а также появились тошнота, рвота и расстройство кишечника.

По прибытии скорой, медики пытались оказать помощь на месте, но 9 детей пришлось госпитализировать в Акимовскую центральную районную больницу. Во время комментария Общественному он уточнил, что также госпитализировали 1 взрослого спортсмена.

Первого июля мы сюда заехали. Пообедали, купались в бассейне, немножко в море. Поужинали. И вот с десяти вечера началась такая карусель. Ребят по очереди начало сильно рвать, началась диарея. У нескольких ребят поднялась температура, решили вызвать скорую помощь. И не одну. Одну за другой. Машин семь было,

– рассказал Миро Общественному.