На одній з баз відпочинку в Кирилівці, що у Запорізькій області, масово отруїлися люди. Госпіталізовано вже 15 відпочивальників – у людей з підвищеною температурою візьмуть зразки й для тесту на коронавірус.

Інцидент трапився на базі відпочинку "Дніпровські зорі", повідомляє пресслужба селищної ради Кирилівки.

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Вечері 1 липня люди почали скаржитися на симптоми недуги, зокрема на блювоту і підвищену температуру. Їх госпіталізували до Якимівської центральної районної лікарні.

Директорка амбулаторії загальної практики сімейної медицини Ірина Мохур заявила, що всі постраждалі пов'язують свій стан з харчування або купанням у басейні.

Ми підозрюємо харчове отруєння, проте, за наказом МОЗ ми зобов’язані зробити посіви на COVID-19 усім тим у кого спостерігається підвищення температури,

– додала вона.

Нині на базі відпочинку працюють співробітники поліції та інших служб. Місцеві ЗМІ повідомляють, що до лікарні госпіталізували вже 15 людей.

У селищній раді зазначили, що з початку пандемії COVID-19 в Кирилівці не було зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом.