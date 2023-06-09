Цей стан має назву церкаріоз – гостре паразитарне захворювання, що виникає при ураженні шкіри церкаріями – плаваючими личинками плоских червів, які живуть на водоплавних птахах, найчастіше на качках.

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Церкарії можуть закріплюватися на поверхні наших м'яких тканин і потрапити всередину організму. Іншими словами, ці паразити "плутають" нас із качками. На щастя, в нашому організмі церкарії не можуть жити і дуже скоро гинуть.

Де відбувається зараження

До зон підвищеного ризику в першу чергу належать забруднені або рясно зарослі рослинністю ділянки стоячих водойм. Саме в таких місцях живуть качки та прісноводні молюски (наприклад, равлики), які є проміжними "господарями" паразитів. Тобто заразитися можна практично в будь-якому ставку чи озері.

Примітно, що в одній водоймі можуть бути зони високого та низького ризику зараження і навіть безпечні місця — купатися можна там, де немає водної рослинності, а піщане і чисте дно. Але варто відійти буквально на 50-100 метрів, де густа рослинність – зараження буде неминучим, особливо на мілководді. Саме тому часто церкаріоз заражаються діти, які купаються біля берегу.

Симптоми церкаріозу

Висипання і сильний свербіж з'являються вже в перші 30 – 40 хвилин після зараження. Це результат дії отруйного секрету залоз паразитів на нервові закінчення. В уражені ділянки можуть проникати різні бактерії, тому є ризик приєднання вторинної інфекції.

Через кілька годин утворюються червоні плями з червоними точками в центрі, які потім можуть перетворитися на болючі пухирі. Межі уражених ділянок точно відповідатимуть рівню занурення у воду: наприклад, якщо людина просто ходила по воді, висипання буде на ногах. Як правило, найбільше число церкарій проникають в шкіру гомілок і стегон. Долоні та підошви ніг не вражаються.

Температура підвищується до 38 – 40 градусів за Цельсієм. Через два – чотири дні, якщо зараження було сильним, може з'явитися запаморочення, сухий кашель та безсоння. Як правило, свербіж проходить через 7 – 10 днів, проте пігментація залишається ще на 2 – 3 тижні.

Як не підчепити церкаріоз

Ретельно вибирайте місця для купання. Уникайте стоячих зарослих водойм, і точно не заходьте у воду, де живуть качки.

Не купайтеся на мілководді. Якщо ви хороший плавець, постарайтеся відпливти якнайдалі.

Після купання ретельно промийте відкриті ділянки шкіри чистою водою. І частіше періть купальники та плавки.

Використовуйте водостійкі сонцезахисні засоби. Це може захистити вашу шкіру від впливу паразитів.

Не годуйте качок. Саме велике скупчення водоплавних поруч із берегом значно підвищує ризик зараження.

Як лікувати церкаріоз

Важливо пам'ятати, що "свербіж плавців" – це насамперед екологічна проблема, а потім уже медична, хоч і дуже неприємна. Як було зазначено, паразити не приживаються в людському організмі і дуже швидко гинуть.

Для полегшення симптомів церкаріозу рекомендується:

заспокійливі мазі та лосьйони, наприклад, із вмістом ментолу;

прохолодні компреси, ванни з харчовою содою та ванни з додаванням відвару вівса;

безрецептурні жарознижувальні для зняття температури, наприклад, ібупрофен.

І намагайтеся не розчухувати уражені місця, навіть якщо дуже хочеться – це може посилити свербіж. Якщо на запалених ділянках з'явилися нагноєння або симптоми погіршуються, це привід для негайного звернення до лікаря-дерматолога, оскільки ці ознаки можуть вказувати на приєднання вторинної інфекції.