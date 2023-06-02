Як визначити фототип шкіри

Шкіра різних відтінків реагує на сонце по-різному: хтось червоніє і покривається ластовинням, щойно вийшовши на вулицю в сонячний день, а хтось може з ранку до вечора спокійно валятися на пляжі і до кінця дня похвалитися бронзовою засмагою.

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Є багато різних класифікацій, які дозволяють передбачити поведінку шкіри при дії різних подразників, проте найпопулярніша з них – шкала Фітцпатріка. Її розробив американський дерматолог у 1975 році, і з того часу її використовують лікарі у всьому світі.

Відповідно до цієї шкали, існує 6 категорій, або фототипів, шкіри, при цьому також важливо враховувати колір очей та волосся:

I тип – кельтський/скандинавський: дуже світла шкіра з ластовинням, світле або руде волосся, сірі, блакитні або зелені очі.

II тип – східноєвропейський: світла шкіра, можливі ластовиння, світло-каштанове або русяве волосся, сірі, блакитні або зелені очі.

III тип – середньоєвропейський: злегка смуглява шкіра, ластовиння буває рідко, каштанове або темно-русяве волосся, карі або сірі очі.

IV тип – південноєвропейський: смаглява шкіра без ластовиння, темно-каштанове волосся, карі очі.

V тип – азіатський: смаглява шкіра з жовтуватим відтінком без ластовиння, темно-каштанове або чорне волосся, темно-карі або чорні очі.

VI тип – афроамериканський: дуже темна шкіра, чорне волосся, темно-карі або чорні очі.

Виходячи з назв темні фототипи (V, VI) характерні для азіатів, афроамериканців і латиноамериканців, тоді як у представників європеоїдної раси зустрічаються світлі (I, II) і проміжні (III, IV) фототипи.

Кому не можна засмагати

Сонячне випромінювання пов'язане з безліччю ризиків. Крім знайомих всім сонячних опіків любителі позасмагати можуть зіткнутися з порушенням пігментації, сонячним лентиго (доброякісними пігментними плямами), сонячним еластозом (потовщенням, сухістю шкіри та сіточкою з дрібних зморшок) або пойкілодермією (сітчастими почервоніннями).

Естетичними проблемами справа не обмежується: УФ-випромінювання викликає злоякісні новоутворення шкіри різних видів. Доведено, що близько 90% випадків немеланомного раку шкіри спричинено впливом ультрафіолету. За статистикою, найчастіше це захворювання розвивається на ділянках тіла, не закритих одягом: на шкірі голови, шиї та рук. А в одному британському дослідженні за участю понад 12 тисяч осіб з'ясували, що 86% випадків меланоми обумовлені впливом сонячних променів.

Розуміючи особливості своєї шкіри, простіше зберігати її у здоровому стані. Найбільш схильні до ризику обгоріти або зіткнутися з іншими проблемами власники світлої шкіри (I, II фототипи). Чим світліший відтінок – тим вища ймовірність отримати опік. А за наявності родимок і ластовиння ризики ще вищі. Така шкіра практично ніколи не засмагає і за будь-яких зусиль темнішою вона не стане. Світлошкірим людям потрібно уникати прямих сонячних променів, а на відкритому повітрі використовувати максимальний захист — креми з SPF від 50 і вище.

Люди з III-IV фототипами шансів засмагнути більше, але й ризики не можна виключати. Рівень SPF можна знизити до 30, а за низької сонячної активності – до 20 – 25.

Найбільш оманливі фототипи – темні (V та VI). Смаглявий відтінок шкіри і відсутність опіків створюють помилкове відчуття безпеки, і є спокуса знехтувати запобіжними заходами. Але попри те, що ризики, наприклад, меланоми серед темношкірих людей нижчі, діагноз їм ставлять на пізніших стадіях. Також у них частіше, ніж у світлошкірих, з'являються порушення пігментації. Тому навіть дуже темній шкірі потрібний захист із SPF не нижче 15.