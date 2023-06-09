Это состояние называется церкариоз – острое паразитарное заболевание, возникающее при поражении кожи церкариями – плавающими личинками плоских червей, обитающих на водоплавающих птицах, чаще всего на утках.

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Церкарии могут закрепляться на поверхности наших мягких тканей и попасть внутрь организма. Другими словами, эти паразиты "путают" нас с утками. К счастью, в нашем организме церкарии не могут жить и очень скоро погибают.

Где происходит заражение

К зонам повышенного риска в первую очередь относятся загрязненные или обильно заросшие растительностью участки стоячих водоемов. Именно в таких местах обитают утки и пресноводные моллюски (например, улитки), являющиеся промежуточными "хозяевами" паразитов. То есть заразиться можно практически в любом пруду или озере.

Примечательно, что в одном водоеме могут находиться зоны высокого и низкого риска заражения и даже безопасные места – купаться можно там, где нет водной растительности, а песчаное и чистое дно. Но стоит отойти буквально на 50-100 метров, где густая растительность – заражение будет неизбежным, особенно на мелководье. Именно поэтому часто церкариозом заражаются дети, купающиеся у берега.

Симптомы церкариоза

Сыпь и сильный зуд появляются уже в первые 30 – 40 минут после заражения. Это результат действия ядовитого секрета желез паразитов на нервные окончания. В пораженные участки могут проникать разные бактерии, поэтому есть риск присоединения вторичной инфекции.

Через несколько часов образуются красные пятна с красными точками в центре, которые затем могут превратиться в болезненные волдыри. Пределы пораженных участков будут точно соответствовать уровню погружения в воду: например, если человек просто ходил по воде, сыпь будет на ногах. Как правило, наибольшее число церкарий проникают в кожу голеней и бедер. Ладоны и подошвы ног не поражаются.

Температура повышается до 38-40 градусов по Цельсию. Через два – четыре дня, если заражение было сильным, может появиться головокружение, сухой кашель и бессонница. Как правило, зуд проходит через 7-10 дней, однако пигментация остается еще на 2-3 недели.

Как не подцепить церкариоз

Тщательно выбирайте места для купания. Избегайте заросших стоячих водоемов, и точно не заходите в воду, где живут утки.

Не купайтесь на мелководье. Если вы хороший пловец, постарайтесь отплыть подальше.

После купания тщательно промойте открытые участки кожи чистой водой. И чаще стирайте купальники и плавки.

Используйте водостойкие солнцезащитные средства. Это может оградить вашу кожу от воздействия паразитов.

Не кормите уток. Самое большое скопление водоплавающих рядом с берегом значительно повышает риск заражения.

Как лечить церкариоз

Важно помнить, что "зуд пловцов" – это прежде всего экологическая проблема, а потом уже медицинская, хоть и очень неприятная. Как уже было сказано, паразиты не приживаются в человеческом организме и очень быстро погибают.

Для облегчения симптомов церкариоза рекомендуется:

успокаивающие мази и лосьоны, например с содержанием ментола;

прохладные компрессы, ванны с пищевой содой и ванны с добавлением отвара овса;

безрецептурные жаропонижающие для снятия температуры, например ибупрофен.

И старайтесь не расчесывать пораженные места, даже если очень хочется – это может усугубить зуд. Если на воспаленных участках появились нагноения или ухудшаются симптомы, это повод для немедленного обращения к врачу-дерматологу, поскольку эти признаки могут указывать на присоединение вторичной инфекции.