Ломота в кістках та суглобах не завжди пов'язана з віком. Або, як мінімум, не лише з ним. Поговоримо як про найпоширеніші, так і про несподівані причини.

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Чому болять суглоби

Взагалі, кістки та суглоби можуть боліти з різних причин. Але при цьому у ломоти в кістках та суглобах можна виділити кілька загальних медичних причин. Біль може бути глибоким, гострим, тупим або пульсуючим. Залежно від того, що його спричинило.

Артрит. Запалення у суглобах, спричинене зносом – остеоартрит. Помилками в роботі імунної системи – ревматоїдний артрит. Біль і скутість при ревматоїдному артриті спостерігається по обидва боки тіла і посилюється, коли ви довго не рухаєтеся.

Запалення у суглобах, спричинене зносом – остеоартрит. Помилками в роботі імунної системи – ревматоїдний артрит. Біль і скутість при ревматоїдному артриті спостерігається по обидва боки тіла і посилюється, коли ви довго не рухаєтеся. Травми. Переломи, розтягування та інші травми можуть бути причиною болю.

Переломи, розтягування та інші травми можуть бути причиною болю. Інфекції. Деякі бактерії та віруси можуть вражати кістки та суглоби. Біль зазвичай різка, посилюється під час руху або дотику.

Деякі бактерії та віруси можуть вражати кістки та суглоби. Біль зазвичай різка, посилюється під час руху або дотику. Аутоімунні захворювання. Наприклад, при вовчаку імунна система може вражати суглоби. Найчастіше біль виникає у дрібних суглобах.

Іноді причину не потрібно шукати у кабінетах лікарів чи довіднику, особливо, коли ви молоді. Біль у кістках та суглобах може виникати через особливості способу життя.

Як дбати про суглоби

Щоб у 20 років не ломило кістки, рекомендуємо дотримуватися простих і всім набридлих правил здорового способу життя.

Намагайтеся харчуватися різноманітно. Для здоров'я кісток і суглобів особливо важлива дієта, багата на вітамін D і кальцій. А ось сіль та солодкі газовані напої за можливості краще обмежити. Занадто багато солі в раціоні може збільшити ризик остеопорозу.

Будьте фізично активними. Регулярна фізична активність підтримує гнучкість суглобів та зміцнює кістки. Крім того, фізичне навантаження допоможе підтримати здорову вагу.

Не забувайте про поставу. Правильна постава сприяє правильному положенню кісток та суглобів, а це запобігає зносу суглобів.

Коли звертатися до лікаря

Іноді трапляються випадки, коли варто звернутися до лікаря. Наприклад, якщо біль не минає протягом тривалого часу, якщо ви не можете поворухнути місцем, яке болить, або якщо з'явилися припухлість та почервоніння. Якщо ви раптово втратили у вазі, вам боляче ходити або у вас є симптоми пропасниці, це теж сигнали для тривоги.

При зверненні до лікаря у вас можуть взяти аналіз крові, щоб виключити інфекцію, зроблять рентгенівський знімок, МРТ або КТ. Залежно від діагнозу лікар запропонує відповідний спосіб лікування. Випише ліки, призначить фізіотерапію для відновлення. Або у серйозніших випадках, запропонує провести операцію.