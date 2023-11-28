Ломота в костях и суставах не всегда связана с возрастом. Или как минимум не только с ним. Поговорим как о самых распространенных, так и о неожиданных причинах.

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Почему болят суставы

Вообще кости и суставы могут болеть по разным причинам. Но при этом в ломотах в костях и суставах можно выделить несколько общих медицинских причин. Боль может быть глубокой, острой, тупой или пульсирующей. В зависимости от того, что его повлекло за собой.

Артрит. Воспаление в суставах, вызванное износом – остеоартрит. Ошибками в работе иммунной системы – ревматоидный артрит. Боль и скованность при ревматоидном артрите наблюдается с обеих сторон тела и усиливается, когда вы долго не двигаетесь.

Воспаление в суставах, вызванное износом – остеоартрит. Ошибками в работе иммунной системы – ревматоидный артрит. Боль и скованность при ревматоидном артрите наблюдается с обеих сторон тела и усиливается, когда вы долго не двигаетесь. Травмы. Переломы, растяжения и другие травмы могут быть причиной боли.

Переломы, растяжения и другие травмы могут быть причиной боли. инфекции. Некоторые бактерии и вирусы могут поражать кости и суставы. Боль обычно резкая, усиливается во время движения или прикосновения.

Некоторые бактерии и вирусы могут поражать кости и суставы. Боль обычно резкая, усиливается во время движения или прикосновения. Аутоиммунные заболевания. Например, при волчанке иммунная система может поражать суставы. Чаще боль возникает в мелких суставах.

Иногда причину не нужно искать в кабинетах врачей или справочнике, особенно когда вы молоды. Боль в костях и суставах может возникать из-за особенностей образа жизни.

Как заботиться о суставах

Чтобы в 20 лет не ломило кости, рекомендуем соблюдать простые и всем надоевшие правила здорового образа жизни.

Старайтесь питаться разнообразно. Для здоровья костей и суставов особенно важна диета, богатая витамином D и кальцием. А вот соль и сладкие газированные напитки по возможности лучше ограничить. Слишком много соли в рационе может увеличить риск остеопороза.

Будьте физически активны. Регулярная физическая активность поддерживает упругость суставов и укрепляет кости. Кроме того, физическая нагрузка поможет поддержать здоровый вес.

Не забывайте о осанке. Правильная осанка способствует правильному положению костей и суставов, а это предотвращает износ суставов.

Когда обращаться к врачу

Иногда бывают случаи, когда следует обратиться к врачу. Например, если боль не проходит в течение длительного времени, если вы не можете пошевелить больным местом или если появились припухлость и покраснение. Если вы внезапно потеряли в весе, вам больно ходить или у вас есть симптомы лихорадки, это тоже сигналы для тревоги.

При обращении к врачу у вас могут принять анализ крови, чтобы исключить инфекцию, сделают рентгеновский снимок, МРТ или КТ. В зависимости от диагноза врач предложит подходящий способ лечения. Выпишет лекарство, назначит физиотерапию для восстановления. Или в более серьезных случаях, предложит провести операцию.