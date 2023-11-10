Лікар сервісу зручної медицини онлайн DOC.ua, інфекціоніст з досвідом 26 років Махиня Наталія для 24 Каналу відповіла на питання, чи можливий спалах епідемії гепатиту А в Україні, як розпізнати хворобу та як вберегти своє здоровʼя.

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Що таке спалах

Спалах інфекційної хвороби – це декілька захворювань на інфекційну хворобу, повʼязаних між собою спільним джерелом та (або) фактором передачі інфекції.

Наталія Махиня “Так, у Вінниці за перші кілька днів захворіло більше ніж 10 людей з одного району міста, тому спеціалісти обласного Центру контролю та профілактики хвороб разом з фахівцями Центру громадського здоровʼя та медиками почали епідемічне розслідування джерел спалаху, а епідеміологічна ситуація була визначена як спалах вірусного гепатиту А.”

Чи може бути в Україні "епідемія гепатиту А"

Випадки гепатиту А фіксуються на території України щороку в різних областях. Особливістю інфекційних хвороб є періодичне підвищення захворюваності. Гепатит А має сезонність та зазвичай проявляється у холодну пору року. Наприклад, у 2022 році був зафіксований 281 випадок захворювання в Україні. Здебільшого випадки не мають спільного епідеміологічного звʼязку, тобто одного спільного джерела інфікування, як зараз.

Станом на 6 листопада 2023 року, випадки гепатиту А зафіксовані в таких областях: Тернопільська (1 випадок), Закарпатська (11 випадків), Дніпропетровська (3 випадки). Також протягом жовтня було зафіксовано 12 випадків гепатиту А в Івано-Франківській області. В осередках проведено епідрозслідування та остаточну дезінфекцію.

Наталія Махиня “Кожен випадок окремо розслідують фахівці центрів контролю та профілактики хвороб – вивчають як джерело зараження, так і проводять аналіз контактного кола осіб, хто міг бути «переносником» вірусу або потенційно може бути інфікованим. Таким чином встановлюють обставини захворювання і локалізують подальше поширення вірусу.”

Як передається гепатит А

Гепатит А не передається повітряно-крапельним шляхом, як, наприклад, COVID-19. Гепатит А – це антропоноз (хворіють тільки люди), який раніше називали «хвороба Боткіна» або «хвороба брудних рук». Це захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту А, він передається фекально-оральним шляхом, найчастіше через брудні руки, інфіковану воду та їжу.

Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води, через недотримання особистої гігієни, а також у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї.

Які симптоми гепатиту А

Найпоширеніші симптоми вірусного гепатиту А – слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця. Але класично може бути 2 форми хвороби: жовтянична та безжовтянична (протікає зі слабкими симптомами і людина до лікаря не звертається).

На 1 жовтяничну форму може приходитись 10 безжовтяничних форм. Тому за виявлення хворого на вірус гепатиту А є обов'язковим обстеження членів родини та осередку, де працює людина.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14 – 28 днів, але може бути подовженим навіть до 50 днів. Найбільша група ризику по частоті захворювання на вірус гепатиту А (ВГА) – це діти 5-14 років.

Для ВГА характерні декілька варіантів початку хвороби:

Грипоподібний – перебіг гострого респіраторного захворювання з підвищенням температури тіла до 38,5-39 градусів за Цельсієм, та катаральними явищами в ротоглотці.

Диспептичний – нудота, блювання, діарея, біль в животі.

Артралгічний – біль в суглобах.

Серед найпоширеніших симптомів: слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця, потемніння сечі, знебарвлення калу (білий колір).

Найчастіше до лікаря звертаються пацієнти з жовтяницею, яку побачили самі в дзеркалі, або на це вказали оточуючі.

Наталія Махиня “Особливістю гепатиту А є те, що людина, хвора на гепатит А, увесь безжовтяничний період (який по часу може тривати до двох тижнів) виділяє вірус і може заражати оточуючих, особливо активно – за 4 дні до появи жовтяниці. А вже після появи жовтяниці розповсюдження вірусу зменшується.”

Лікування симптоматичне, етіотропного лікування не існує. У людей, які перехворіли гепатитом А, формується пожиттєвий імунітет.

Яка профілактика гепатиту А

Найдієвішими способами профілактики захворювання залишається вакцинація та дотримання правил гігієни. Щоб уникнути поширення вірусу, і хворому, і здоровому потрібно ретельно мити руки, особливо після відвідування вбиральні, а також перед вживанням їжі. Не купувати продукцію на стихійних ринках, особливо, якщо в регіоні відомі масові випадки зараження.

Якщо це харчі без індивідуального пакування, овочі чи фрукти – обов’язково мити їх та бажано обдавати окропом перед вживанням. Будь-яку не бутильовану воду слід обов’язково кип’ятити перш ніж пити. Не вживати молочні продукти, куплені на ринках, без попередньої термічної обробки. Купувати продукти швидкого харчування лише у відведених для цього місцях, перед вживанням «вуличної» їжі – мити руки та обробляти їх дезінфектором.

Наталія Махиня “Вірус гепатиту А гине при кип'ятінні протягом 5 хвилин, легко піддається впливу дезінфікуючих засобів. Ультрафіолетове випромінювання також інактивує вірус гепатиту А, але він може зберігатись на поверхнях протягом 7 днів.”

Для профілактики інфікування вірусним гепатитом А існує безпечна вакцина. Сьогодні в Україні зареєстровано 2 вакцини для профілактики гепатиту:

моновакцина ”Хаврікс 720” (для дітей) та "Хаврікс 1440” (для дорослих),

полівакцина "Твінрікс" (проти вірусу гепатиту В та гепатиту А).

Вакцинацію проти ВГА проводять з 12 місяців життя. Вона проводиться за 2-х дозовою схемою, якщо це моновакцина, та 3-х дозовою – якщо використовується полівакцина (до 15 років – 2-дозова вакцинація).

Вакцина не входить до переліку обов'язкових щеплень згідно з Національним Календарем профілактичних щеплень України, а є рекомендованою.

Особливо важливо отримати щеплення проти гепатиту А дорослим, які працюють в епідемічно небезпечних сферах – закладах громадського харчування та підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах.