Жінки до 40 років при виборі партнера набагато вимогливіше до освіченості. Чоловіки стають вимогливішими до цього критерію з віком.

Дослідники з Квінслендського технологічного університету (Queensland University of Technology) проаналізували поведінку 41 000 австралійців на сайті RSVP протягом чотирьох місяців у 2016 році.

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Важливість освіти у виборі партнера

На піку дітородної функції (з 18 до 30 років) як чоловіки, так і жінки приділяли рівню освіти помітну увагу. Важливість цього чинника ставала все менше в міру того, як люди ставали старше.

Однак, у всіх вікових групах у жінок були явно вищі вимоги до мінімального рівня освіти у потенційного партнера. Жінки в будь-якому віці шукали чоловіків з рівним або вищим, ніж у них, рівнем освіти. На піку фертильності це було особливо помітно.

На противагу цьому, чоловіки стають більш вимогливими до освіти партнерки у віці після 40 років, у роки які є потенційно найбільш плідні в кар'єрному і матеріальному відношенні.

Чому звертають увагу на освіту

Психологічна мотивація в цьому випадку пов'язана з тим, що освіта розглядається як показник якості в багатьох культурах. Іншими словами, освіта часто пов'язана з соціальним статусом та інтелектом – атрибутами, які мають попит.