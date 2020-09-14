Чоловіки частіше несуть відповідальність за відсутність сексу в шлюбі, тому що відчувають певний тиск, який зобов'язує їх виконувати подружні обов'язки.

Аналіз 64 досліджень сексуальних відносин подружніх пар виявив, що чоловіки частіше відмовляються від сексу, пише Journal of Sex Research.

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Стереотипи про чоловічу сексуальність

До того ж як і у жінок, брак емоційного зв'язку або страх, що партнер вважатиме їх непривабливими, теж може перешкодити чоловічим проявам пристрасті по ночах.

Результати аналізу руйнують і інший стереотип – вони говорять про те, що жінки, а не чоловіки, частіше схильні відмовлятися від сексу, оскільки перебували в інтимних відносинах з цим партнером протягом тривалого часу.



Чоловіки не мають сильнішого сексуального бажання / Фото Unsplash

Дослідження також показують, що емоційний зв'язок важливий для обох партнерів.

Чому чоловіки відмовляються від сексу

Чоловіки відчувають тиск з боку дружини, своєї дівчини або суспільства в цілому, тому що їх спонукають зробити перший крок і ініціювати сексуальні відносини, навіть якщо чоловіки цього не хочуть.

Чоловіки хвилюються з приводу того, що у них не виникне сексуального бажання або вони не зможуть зайнятися сексом, а це здатне зруйнувати любовні відносини.

Автори також приходять до висновку, що слід прийняти той факт, що при сексуальних відносинах бажання може накочувати хвилями – з приливами та відливами. Припущення про те, що у чоловіків сексуальне бажання вище, ніж у жінки, просто не підкріплюється конкретними даними.