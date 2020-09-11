Регулярний секс позитивно впливає на здоров'я, зокрема на підвищення імунної системи організму.

Про це пише видання The Sun з посиланням на сексолога Кейт Тейлор.

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Тейлор зазначила, що люди, які мають інтимний зв'язок щонайменше тричі на тиждень, мають міцніший імунітет.

Яка користь сексу:

Підвищує імунітет

Дослідження, проведене в 2004 році, показало, що люди, які мали статеві контакти щонайменше тричі на тиждень, мали на 30 відсотків вищий рівень антитіл.

Покращує самопочуття

Під час сексу ваш мозок стає лабораторією хімічних речовин. Ендорфіни, окситоцин і дофамін створюють відчуття збудження, яке ви відчуваєте наразі.

Як йдеться у дослідженнях, секс також захищає від депресії, покращуючи наше загальне щастя.

Полегшує біль

Сексолог рекомендує не відмовлятися від сексу, якщо болить голова. Зазначається, що оргазми можуть вилікувати головний біль, менструальні болі, біль у спині та навіть біль при артриті.



Регулярний секс полегшує біль / Фото: Getty Images

Покращує сон

Секс перед сном може покращити якість вашого сну. Після сексу чоловіки відразу відчувають розслабленість та втому. У жінок приплив естрогену також може посилити швидкий сон.

Регулярний секс підтримує м’язовий тонус та кровотік

Це не дає сексу ставати болючим, особливо у жінок, які переживають менопаузу.

Зменшує ризики виникнення раку простати

Рак передміхурової залози є однією з найбільших загроз для здоров’я чоловіків старше 60 років. Природним способом запобігти цьому може бути збільшення кількості сексу.