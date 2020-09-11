7 причин почати більше займатися сексом
Регулярний секс позитивно впливає на здоров'я, зокрема на підвищення імунної системи організму.
Про це пише видання The Sun з посиланням на сексолога Кейт Тейлор.
Читайте також 5 цікавих і несподіваних фактів про твій член, які ти не знав
Тейлор зазначила, що люди, які мають інтимний зв'язок щонайменше тричі на тиждень, мають міцніший імунітет.
Яка користь сексу:
- Підвищує імунітет
Дослідження, проведене в 2004 році, показало, що люди, які мали статеві контакти щонайменше тричі на тиждень, мали на 30 відсотків вищий рівень антитіл.
- Покращує самопочуття
Під час сексу ваш мозок стає лабораторією хімічних речовин. Ендорфіни, окситоцин і дофамін створюють відчуття збудження, яке ви відчуваєте наразі.
Як йдеться у дослідженнях, секс також захищає від депресії, покращуючи наше загальне щастя.
- Полегшує біль
Сексолог рекомендує не відмовлятися від сексу, якщо болить голова. Зазначається, що оргазми можуть вилікувати головний біль, менструальні болі, біль у спині та навіть біль при артриті.
Регулярний секс полегшує біль / Фото: Getty Images
- Покращує сон
Секс перед сном може покращити якість вашого сну. Після сексу чоловіки відразу відчувають розслабленість та втому. У жінок приплив естрогену також може посилити швидкий сон.
- Регулярний секс підтримує м’язовий тонус та кровотік
Це не дає сексу ставати болючим, особливо у жінок, які переживають менопаузу.
- Зменшує ризики виникнення раку простати
Рак передміхурової залози є однією з найбільших загроз для здоров’я чоловіків старше 60 років. Природним способом запобігти цьому може бути збільшення кількості сексу.